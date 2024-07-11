Gün İçinde Enerjini Yenilemek İçin Hangi Yemeğe İhtiyacın Var?

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

600 gram beyaz balık fileto (Morina balığı, Mezgit balığı, Levrek, Tilapia, Kapan Levrek veya benzeri beyaz balıkları)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pesto sos (opsiyonel)

Yapılışı:

1. Yaklaşık 2 santimetre kalınlığında ve 150 gram ağırlığında dört adet beyaz balık filetosunun her tarafını zeytinyağı ile fırçalayın.

2. Filetoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sepetine yerleştirin ve cihazı çalıştırın.

3. Balıklar pişerken isterseniz sevdiğiniz yeşillik ve sebzelerden hızlı bir salata ya da Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesini kullanarak pratik bir yemek hazırlayabilirsiniz.

3. Piştikten sonra balık filetoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve üzerine fesleğenli pesto sos gezdirerek servis edin.

Deniz ürünlerini seviyorsanız Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile pratik ve sağlıklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Çift hazne özelliği sayesinde aynı anda balık ve farklı malzemeleri pişirebilir, kokuların birbirine karışmamasını sağlayarak lezzetli ve düşük kalorili yemekler hazırlayabilirsiniz.