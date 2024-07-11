Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Gün İçinde Enerjini Yenilemek İçin Hangi Yemeğe İhtiyacın Var?

etiket Gün İçinde Enerjini Yenilemek İçin Hangi Yemeğe İhtiyacın Var?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Gün içinde enerjin düşüyor mu, yoksa kendini yorgun, halsiz ve motivasyonsuz mu hissediyorsun? O zaman doğru yerdesin. Sana en uygun yemeği bulmak için hazırladığımız testi çöz ve gününü kurtaracak lezzeti keşfet. Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sabahları nasıl bir kahvaltı yapmayı tercih edersin?

2. Gün içinde ne sıklıkla ara öğün tüketirsin?

3. Enerjin düştüğünde ne içmeyi tercih edersin?

4. Tatlı krizlerinde ne yaparsın?

5. Hangi öğün senin için daha önemli?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Egzersiz yapar mısın?

7. Enerjini tazelemek için hangi atıştırmalığı tercih edersin?

8. Günlük su tüketimin ne seviyede?

9. Sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?

10. Son olarak, akşam yemeğinden sonra genelde ne yaparsın?

Tavuklu Sezar Salata

Tavuklu Sezar Salata

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 160 gram beyaz ekmek

  • 500 gram tavuk göğsü fileto

  • 60 gram Parmesan peyniri

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

  • 2 ançüez fileto, konserve

  • 2 çay kaşığı Dijon hardalı

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 200 gram roman marulu

  • 2 yemek kaşığı gebre otu

Yapılışı:

1. Ekmeği 2 santimetrelik küpler halinde doğrayın ve Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın içine koyduktan sonra üzerine fırçayla yağ sürün veya püskürtün. 

2. Tavuğu lokmalık olacak şekilde doğrayın, üzerine biraz yağ püskürtün ve tatlandırmak için tuz ekleyin. Ardından Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın içine yerleştirerek cihazı çalıştırın. Çift haznesinin kokuların birbirine karışmasını önleyen özelliği sayesinde hem zamandan tasarruf edebilir hem de lezzetli yemekler yapabilirsin.

3. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın çift haznesi tavuk ve sebzeleri aynı anda pişirirken Parmesan peynirin 1/3'ünü ince ince rendeleyin. Limon suyu, zeytinyağı, ançüez, hardal, mayonez, rendelenmiş Parmesan peyniri ve yeteri kadar karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.

4. Marulu kabaca doğrayın. Kalan Parmesan peynirini geniş şeritler halinde ince ince dilimleyin. Sonra da marul, pişmiş tavuk, kruton, gebre otu ve parmesan şeritlerini bir kaseye alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve servis edin. Hem lezzetli hem de düşük kalorili bu yemekle enerjiniz hep yüksek kalacak. Afiyet olsun!

Izgara Sebze

Izgara Sebze

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 200 gram patlıcan

  • 200 gram kırmızı dolma biber

  • 100 gram kırmızı soğan

  • 100 gram mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Mantarlar dışında tüm sebzeleri yıkadıktan sonra kabağı yaklaşık 0,5 cm ve patlıcanı 1 cm kalınlığında dilimleyin.

2. Kırmızı dolmalık biberi 3-4 cm'lik şeritler halinde ve kırmızı soğanı yaklaşık 1 cm kalınlığındaki halkalar şeklinde kesin. 

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olanları ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Sebzeleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine eşit olacak şekilde yerleştirin. Tüm sebze ve mantarlar piştikten sonra servis tabağına alabilirsin.

Hafif ve lezzetli yemekleri sevenlerdenseniz ızgara sebzeler tam size göre! Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile sebzeleri düşük yağla, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. İki farklı yemek pişirebilme özelliği sayesinde aynı anda farklı sebzeler hazırlayabilir, kokuların karışmamasını sağlayarak her seferinde taze ve lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz!

Beyaz Balık Fileto

Beyaz Balık Fileto

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 600 gram beyaz balık fileto (Morina balığı, Mezgit balığı, Levrek, Tilapia, Kapan Levrek veya benzeri beyaz balıkları)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Pesto sos (opsiyonel)

Yapılışı:

1. Yaklaşık 2 santimetre kalınlığında ve 150 gram ağırlığında dört adet beyaz balık filetosunun her tarafını zeytinyağı ile fırçalayın.

2. Filetoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sepetine yerleştirin ve cihazı çalıştırın.

3. Balıklar pişerken isterseniz sevdiğiniz yeşillik ve sebzelerden hızlı bir salata ya da Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesini kullanarak pratik bir yemek hazırlayabilirsiniz.

3. Piştikten sonra balık filetoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve üzerine fesleğenli pesto sos gezdirerek servis edin.

Deniz ürünlerini seviyorsanız Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile pratik ve sağlıklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Çift hazne özelliği sayesinde aynı anda balık ve farklı malzemeleri pişirebilir, kokuların birbirine karışmamasını sağlayarak lezzetli ve düşük kalorili yemekler hazırlayabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın