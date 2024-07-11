Gün İçinde Enerjini Yenilemek İçin Hangi Yemeğe İhtiyacın Var?

Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 23 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
160 gram beyaz ekmek
500 gram tavuk göğsü fileto
60 gram Parmesan peyniri
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı
2 ançüez fileto, konserve
2 çay kaşığı Dijon hardalı
1 yemek kaşığı mayonez
200 gram roman marulu
2 yemek kaşığı gebre otu
Yapılışı:
1. Ekmeği 2 santimetrelik küpler halinde doğrayın ve Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın içine koyduktan sonra üzerine fırçayla yağ sürün veya püskürtün.
2. Tavuğu lokmalık olacak şekilde doğrayın, üzerine biraz yağ püskürtün ve tatlandırmak için tuz ekleyin. Ardından Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın içine yerleştirerek cihazı çalıştırın. Çift haznesinin kokuların birbirine karışmasını önleyen özelliği sayesinde hem zamandan tasarruf edebilir hem de lezzetli yemekler yapabilirsin.
3. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın çift haznesi tavuk ve sebzeleri aynı anda pişirirken Parmesan peynirin 1/3'ünü ince ince rendeleyin. Limon suyu, zeytinyağı, ançüez, hardal, mayonez, rendelenmiş Parmesan peyniri ve yeteri kadar karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
4. Marulu kabaca doğrayın. Kalan Parmesan peynirini geniş şeritler halinde ince ince dilimleyin. Sonra da marul, pişmiş tavuk, kruton, gebre otu ve parmesan şeritlerini bir kaseye alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve servis edin. Hem lezzetli hem de düşük kalorili bu yemekle enerjiniz hep yüksek kalacak. Afiyet olsun!
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