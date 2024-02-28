Gülşen’in Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Gülşen’in Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Türkçe popun kraliçesi Gülşen'in şarkı sözlerini tamamlayabilir misin?
Kendine güveniyorsan haydi teste!
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1. "Yalanlar çok güzel..."
2. "Çok kötü şeyler olacak..."
3. "Hisset beni teninde..."
4. "Hiç şansım yok, düştüm eline..."
5. "Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta..."
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6. "Kollarında su gibi geçerdi zaman..."
7. "Ben hiç inanmadım gölgede yanmaya..."
8. "Zaten aşk ne zaman, doğru zaman..."
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