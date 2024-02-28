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Gülşen’in Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

etiket Gülşen’in Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 08:01

Türkçe popun kraliçesi Gülşen'in şarkı sözlerini tamamlayabilir misin?

Kendine güveniyorsan haydi teste!

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1. "Yalanlar çok güzel..."

1. "Yalanlar çok güzel..."

2. "Çok kötü şeyler olacak..."

2. "Çok kötü şeyler olacak..."

3. "Hisset beni teninde..."

3. "Hisset beni teninde..."

4. "Hiç şansım yok, düştüm eline..."

4. "Hiç şansım yok, düştüm eline..."

5. "Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta..."

5. "Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta..."
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6. "Kollarında su gibi geçerdi zaman..."

6. "Kollarında su gibi geçerdi zaman..."

7. "Ben hiç inanmadım gölgede yanmaya..."

7. "Ben hiç inanmadım gölgede yanmaya..."

8. "Zaten aşk ne zaman, doğru zaman..."

8. "Zaten aşk ne zaman, doğru zaman..."
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