Güçlü Kadın Masalı: 8 Mart!
Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanıyor, değil mi? Ama bir soruyla başlayalım: Kadınlar, neden sadece bir gün hatırlanır?
Daha da ileri gidelim: Kadınlar Günü’nün asıl muhatabı kim? Kadınlar mı, yoksa bu dünyayı kadınlar için yaşanmaz hale getiren sistem ve onun sessiz destekçileri mi?
Bugün, tarihten bugüne hep aynı konuşmaları yapıyoruz. Kadın hakları, eşitlik mücadelesi, ücret dengesizliği, şiddet, hukuk sistemindeki çarpıklıklar… Ve sonra? 9 Mart’ta eskiye dönüş. Peki neden? Çünkü 8 Mart, kadınlardan çok erkeklerin yüzleşmesi gereken bir gün aslında.
Ama kimse bunu konuşmuyor.
Dünya Kadınlar Günü’nün kökenlerine dönersek, işin aslının, kutlamanın ne çiçekle ne de tatlı mesajlarla ilgisi olmadığını görürüz.
Kadınlar Günü kadınlar için mi erkekler için mi?
8 Mart’ın çıkış noktasına baktığımızda şunu görüyoruz: Kadınların örgütlenerek başlattığı mücadeleler, emeğin sömürülmesine karşı yükselen isyanlar, politik hakların tanınması için verilen büyük savaşlar… Ama işin ilginç yanı şu ki, bu mücadele hep kadınların omuzlarına yüklenmiş.
Kadınlar, hakları için dövüşüyor. Kadınlar, özgürlüğü için savaşıyor. Kadınlar, şiddet görmemek için mücadele ediyor. Kadınlar, eşit ücret almak için eylem yapıyor.
Peki erkekler ne yapıyor?
Kadınlar için bir gün tahsis edip sonra kenara çekiliyorlar. Kadınların hakları için savaşmaları gerektiğini söylüyorlar ama sistemin kurucusu ve sürdürücüsü olmaktan vazgeçmiyorlar. Çoğu erkek için 8 Mart sadece, “Bugün kadınlara çiçek almak lazım mı, yoksa sosyal medyada bir post paylaşsam yeter mi?” ikilemi arasında geçen bir gün.
Ama gerçek şu: Kadınların mücadelesinin sorumlusu, bizzat bu sistemi yaratan ve sürdüren erkekler ve onların sessizliği.
O yüzden belki de Kadınlar Günü, asıl erkekler için bir “aydınlanma” günü olmalı. Bir nevi erkeklerin farkındalık sınavı.
Kadınlar “kadın” olmak için mi var?
Kadınların mucizevi sabır gücü: Sistem bunu sömürüyor!
Kadınların en büyük tuzağı nedir, biliyor musunuz?
Sabırlı olmak.
Kadınlar, çocukluklarından itibaren sabretmeyi öğreniyorlar. “Kadın dediğin ağır olur, sessiz olur, idare eder.”
Kadınlar, eğitim hayatlarında sabrediyorlar. “Erkekler biraz daha şanslıdır, ama sen de çalışırsan olur.”
Kadınlar, iş hayatında sabrediyorlar. “Yükselmek için biraz daha az konuşmalısın, kendini fazla göstermemelisin.”
Kadınlar, evde sabrediyorlar. “Erkek biraz sert olabilir, erkek biraz bencil olabilir, erkek biraz çocuk gibidir.”
Kadınlar, şiddet gördüğünde bile sabrediyorlar. “Boşanırsan çocukların üzülür.”
Ama sabır kadınlar için bir meziyet değil, bir sistem politikası. Sabır, kadınların susturulması için en iyi kullanılan silahtır.
Erkeklerin öfkesi, hırsı, yükselme azmi normal kabul edilir. Kadının hakkını araması? “Hırçınlık.”
O yüzden, belki de en büyük devrim kadınların artık sabretmemesi.
“Kadınlar güçlüdür” masalını bırakalım, güçlü olmak zorunda bırakılmasınlar!
Peki gerçek 8 Mart nasıl olmalı?
Şimdi şu gerçeklerle yüzleşelim:
• Kadınlar için bir gün değil, her gün bir mücadele günü olmalı.
• Kadınlara ne hediye verildiği değil, sistemin kadınlara ne verdiği sorgulanmalı.
• Kadınların taleplerini “aşırı” bulan herkes, aslında bu sistemin devamından faydalanıyor.
• Kadın mücadelesi, kadınların yükü olmaktan çıkmalı. Erkekler de bu yükü paylaşmalı.
• Kadınların sabır değil, adaletle yaşama hakkı olmalı.
8 Mart sadece bir anma günü değil.
8 Mart sadece bir kutlama günü değil.
8 Mart sadece bir farkındalık günü bile değil.
8 Mart, hesap sorma günü.
Bu sistemden, bu düzenden, bu kalıplardan…
Ve belki de en önemlisi artık kadınların “güçlü” olmak zorunda kalmadığı bir dünya kurma zamanı. Bunu gerçekten isteyenler, sadece 8 Mart’ta değil, 9 Mart’ta da konuşmaya devam edecekler. “8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun…”
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