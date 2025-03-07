Güçlü Kadın Masalı: 8 Mart!

Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanıyor, değil mi? Ama bir soruyla başlayalım: Kadınlar, neden sadece bir gün hatırlanır?

Daha da ileri gidelim: Kadınlar Günü’nün asıl muhatabı kim? Kadınlar mı, yoksa bu dünyayı kadınlar için yaşanmaz hale getiren sistem ve onun sessiz destekçileri mi?

Bugün, tarihten bugüne hep aynı konuşmaları yapıyoruz. Kadın hakları, eşitlik mücadelesi, ücret dengesizliği, şiddet, hukuk sistemindeki çarpıklıklar… Ve sonra? 9 Mart’ta eskiye dönüş. Peki neden? Çünkü 8 Mart, kadınlardan çok erkeklerin yüzleşmesi gereken bir gün aslında.

Ama kimse bunu konuşmuyor.