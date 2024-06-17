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Gözlerinize İnanamayacaksınız! Barbie Bebekleriyle Tıpa Tıp Aynı Gözüken 10 Ünlü İsim

Gözlerinize İnanamayacaksınız! Barbie Bebekleriyle Tıpa Tıp Aynı Gözüken 10 Ünlü İsim

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:31

Daha önce mankenleri yapılmış ama gerçeğine hiç benzetilememiş bir sürü deneme gördük... Fakat bu ünlü isimlerin Barbie bebekleri gerçeğini aratmayacak cinsten. Gelin Barbie bebekleriyle tıpa tıp benzeyen 10 ünlü isme birlikte bakalım👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jenniferabid...
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1. Margot Robbie

1. Margot Robbie

2. Zendaya

2. Zendaya

3. Gigi Hadid

3. Gigi Hadid

4. Prens William ve Prenses Kate

4. Prens William ve Prenses Kate

5. Kraliçe Elizabeth

5. Kraliçe Elizabeth
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6. Beyonce

6. Beyonce

7. Destiny's Child

7. Destiny's Child

8. Ashley Graham

8. Ashley Graham

9. Laverne Cox

9. Laverne Cox

10. Cher

10. Cher
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