Gözlerinize İnanamayacaksınız! Barbie Bebekleriyle Tıpa Tıp Aynı Gözüken 10 Ünlü İsim
Gözlerinize İnanamayacaksınız! Barbie Bebekleriyle Tıpa Tıp Aynı Gözüken 10 Ünlü İsim
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jenniferabid...
Daha önce mankenleri yapılmış ama gerçeğine hiç benzetilememiş bir sürü deneme gördük... Fakat bu ünlü isimlerin Barbie bebekleri gerçeğini aratmayacak cinsten. Gelin Barbie bebekleriyle tıpa tıp benzeyen 10 ünlü isme birlikte bakalım👇
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1. Margot Robbie
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2. Zendaya
3. Gigi Hadid
4. Prens William ve Prenses Kate
5. Kraliçe Elizabeth
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6. Beyonce
7. Destiny's Child
8. Ashley Graham
9. Laverne Cox
10. Cher
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