Gözleriniz Dolmadan Bitiremeyeceğiniz 12 Parça

Hani bazı şarkılar vardır, daha ilk notasıyla kalbinizin orta yerine oturur, boğazınız düğümlenir, gözünüz dolmakla kalmaz, geçmişiniz gözlerinizin önünden geçer... İşte bu liste tam da onlardan oluşuyor. Gözyaşlarınıza hakim olabileceğinize güveniyorsanız, buyurun!