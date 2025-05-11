Gözleriniz Dolmadan Bitiremeyeceğiniz 12 Parça
Hani bazı şarkılar vardır, daha ilk notasıyla kalbinizin orta yerine oturur, boğazınız düğümlenir, gözünüz dolmakla kalmaz, geçmişiniz gözlerinizin önünden geçer... İşte bu liste tam da onlardan oluşuyor. Gözyaşlarınıza hakim olabileceğinize güveniyorsanız, buyurun!
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1. Şebnem Ferah – Sil Baştan
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2. Florence + The Machine – Never Let Me Go
3. Teoman - Çoban Yıldızı
4. Édith Piaf – Non, Je Ne Regrette Rien
5. Johnny Cash – Hurt
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6. Whitney Houston – I Will Always Love You
7. Zeki Müren – Gitme Sana Muhtacım
8. Candan Erçetin – Yalan
9. It's All Coming Back To Me Now
10. KADEBOSTANY - Castle in the Snow
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11. The Beatles – Yesterday
12. Cem Adrian & Birsen Tezer - Beni Hatırladın mı?
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