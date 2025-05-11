onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gözleriniz Dolmadan Bitiremeyeceğiniz 12 Parça

etiket Gözleriniz Dolmadan Bitiremeyeceğiniz 12 Parça

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 23:51

Hani bazı şarkılar vardır, daha ilk notasıyla kalbinizin orta yerine oturur, boğazınız düğümlenir, gözünüz dolmakla kalmaz, geçmişiniz gözlerinizin önünden geçer... İşte bu liste tam da onlardan oluşuyor. Gözyaşlarınıza hakim olabileceğinize güveniyorsanız, buyurun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şebnem Ferah – Sil Baştan

2. Florence + The Machine – Never Let Me Go

3. Teoman - Çoban Yıldızı

4. Édith Piaf – Non, Je Ne Regrette Rien

5. Johnny Cash – Hurt

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Whitney Houston – I Will Always Love You

7. Zeki Müren – Gitme Sana Muhtacım

8. Candan Erçetin – Yalan

9. It's All Coming Back To Me Now

10. KADEBOSTANY - Castle in the Snow

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. The Beatles – Yesterday

12. Cem Adrian & Birsen Tezer - Beni Hatırladın mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın