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Göz Zevkine Göre Seçtiğin Yemeklerle Estetik Algını Test Ediyoruz!

etiket Göz Zevkine Göre Seçtiğin Yemeklerle Estetik Algını Test Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 19:01

Göz zevkin senin yemeklerdeki estetik algını da ortaya çıkarıyor. Estetik algını anlamak için yapman gereken tek şey sorularda sana yakın gelenleri seçmek! Senin estetik algın ile yemek uyumun hangi aşamada? Cevabı öğrenmek istiyorsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle bu tabaklardan hangisi sana hitap ediyor?

2. Peki bir salata seçmeni istesek...

3. Tamam şimdi de en estetik tatlıyı seçer misin?

4. Hangi tabak daha fotojenik?

5. Sence hangi sos dökümü daha estetik?

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6. Senin için hangisi daha estetik bir masa?

7. O göz alıcı balık tabağını seçer misin?

8. Peki bir smoothie bowl tabağı da seçer misin?

Sen minimalistsin!

Sen azla yetinmenin güzelliğini bilenlerdensin. Dingin, sade ve uyumlu sunumlar seni etkiler. Beyaz tabaklar, net çizgiler, boşluklara saygı duyulan düzenler sana huzur verir. Japon veya İskandinav estetiğine yakın bir ruh halin var. Sana göre bir tabak, hem sanatsal hem fonksiyonel olmalı. “Az ama öz” senin stilin kesinlikle!

Sen yaratıcısın!

Sen bir sanatçısın! Renk, doku ve kompozisyonla oynamayı seviyorsun. Yemek senin için sadece bir lezzet değil; bir tuval. Karmaşa seni korkutmaz, tam tersine sana ilham verir. Tropikal kaseler, meyve patlamaları, asimetrik sunumlar seni heyecanlandırır. Estetik anlayışın özgür ve sınır tanımaz.

Sen klasiksin!

Sen estetikte zamansızlığı arıyorsun. Abartıdan hoşlanmazsın ama sadelikle sıradanlık arasındaki farkı çok iyi biliyorsun. Simetri, temizlik ve geleneksel şıklık senin için önemli ama ana odağın da bu değil. Tabii ki Fransız restoranlarındaki şık servis, porselen tabaklar, kristal bardaklar senin sahnen ama normal tabaklar da senin için yeterli!

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Begüm
Begüm
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