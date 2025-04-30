Göz Zevkine Göre Seçtiğin Yemeklerle Estetik Algını Test Ediyoruz!
Göz zevkin senin yemeklerdeki estetik algını da ortaya çıkarıyor. Estetik algını anlamak için yapman gereken tek şey sorularda sana yakın gelenleri seçmek! Senin estetik algın ile yemek uyumun hangi aşamada? Cevabı öğrenmek istiyorsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle bu tabaklardan hangisi sana hitap ediyor?
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2. Peki bir salata seçmeni istesek...
3. Tamam şimdi de en estetik tatlıyı seçer misin?
4. Hangi tabak daha fotojenik?
5. Sence hangi sos dökümü daha estetik?
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6. Senin için hangisi daha estetik bir masa?
7. O göz alıcı balık tabağını seçer misin?
8. Peki bir smoothie bowl tabağı da seçer misin?
Sen minimalistsin!
Sen yaratıcısın!
Sen klasiksin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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