Göz Zevkine Göre Seçtiğin Yemeklerle Estetik Algını Test Ediyoruz!

Sen estetikte zamansızlığı arıyorsun. Abartıdan hoşlanmazsın ama sadelikle sıradanlık arasındaki farkı çok iyi biliyorsun. Simetri, temizlik ve geleneksel şıklık senin için önemli ama ana odağın da bu değil. Tabii ki Fransız restoranlarındaki şık servis, porselen tabaklar, kristal bardaklar senin sahnen ama normal tabaklar da senin için yeterli!