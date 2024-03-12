Göz Altı Morluğu Olanların İnsanlardan Duymaktan Bıktığı 10 Cümle
Göz Altı Morluğu Olanların İnsanlardan Duymaktan Bıktığı 10 Cümle
Göz altında morluklar olanlar bilir ki, bunu geçirmek çok zorludur. Eğer doğru ürünü bulamamışlarsa ne yaparlarsa yapsınlar bu sorunu çözemezler. Ve hep aynı cümleleri duyarlar...
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1. "Dün gece hiç uyuyamadın mı?"
2. "Daha fazla su içsen bu şekilde morluklar olmaz."
3. "Aslında morlukları kapatıcıyla kapatabilirsin."
4. "Sen hasta mı oldun? Gözlerin çok soluk görünüyor."
5. "Bu aralar fazla mı streslisin?"
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6. "Göz altı kremlerini denedin mi? Aslında bu sorun için çok ürün var."
7. "Sağlıklı görünmek için beslenmene dikkat etsen iyi olur aslında."
8. "Göz altların seni çok yaşlı gösteriyor."
9. "Sanırım cilt bakımını tam olarak yapmıyorsun."
10. "Sana çok güzel önerilerim var, bunlar iyi gelecek göz altı morluklarına..."
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