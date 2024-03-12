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Göz Altı Morluğu Olanların İnsanlardan Duymaktan Bıktığı 10 Cümle

etiket Göz Altı Morluğu Olanların İnsanlardan Duymaktan Bıktığı 10 Cümle

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 17:04

Göz altında morluklar olanlar bilir ki, bunu geçirmek çok zorludur. Eğer doğru ürünü bulamamışlarsa ne yaparlarsa yapsınlar bu sorunu çözemezler. Ve hep aynı cümleleri duyarlar...

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1. "Dün gece hiç uyuyamadın mı?"

Göz altındaki morluklar illa uykusuzlukla ilgili olmak zorunda değil! Genetik de dahil olmak üzere birçok farklı sebebi olabilir. Keşke tek sebebi uykusuzluk olsaydı. Uyurduk ve geçerdi!

2. "Daha fazla su içsen bu şekilde morluklar olmaz."

Mor halkalı birine bunun denmesi o kadar sinir bozuyor ki! Gerçekten çözüm bu olsaydı bu zamana kadar sorun kolaylıkla çözülmüş olmaz mıydı?

3. "Aslında morlukları kapatıcıyla kapatabilirsin."

Bunu yapabileceğini zaten herkes biliyor. Önemli olan uğraştırıcı geçici çözümler değil, kalıcı sağlıklı çözümler bulabilmek sonuçta.

4. "Sen hasta mı oldun? Gözlerin çok soluk görünüyor."

Mor göz halkalarının insanı gerçekten de soluk gösteren bir yanı var. Ama bunda ne hastalığın ne de bizim suçumuz var. Tek suçlu mor halkalar!

5. "Bu aralar fazla mı streslisin?"

Stresli değilsek bile bu sorudan sonra stresli olmamamızın imkanı var mı? Kesinlikle yok! Göz altındaki morluklarla ilgili her şey insanı çok fazla strese sokuyor.

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6. "Göz altı kremlerini denedin mi? Aslında bu sorun için çok ürün var."

Herkes piyasada bir sürü göz altı morluğuna özel krem olduğunu zaten biliyor. Ama önemli olan bunlardan hangisinin etkili olduğunu bulabilmek. Bir de her krem doğal olarak herkeste işe yaramıyor.

7. "Sağlıklı görünmek için beslenmene dikkat etsen iyi olur aslında."

Bu öyle yüzeysel bir çıkarım ki, yani buna göre sağlıklı beslenen herkesin kusursuz görünmesi gerekiyor. Peki gerçek dünyada böyle bir şey mümkün mü? Hiç de bile!

8. "Göz altların seni çok yaşlı gösteriyor."

Bu cümleyi farklı şekillerde duymuş olmanız çok muhtemel. Ve bunu söyleyenler hep 'Kötü bir niyetim yoktu ki' diyerek de savunma yaparlar. Aslında anlayamasalar da bu bayağı kötü niyetle söylenmiş bir cümle!

9. "Sanırım cilt bakımını tam olarak yapmıyorsun."

Göz altı morlukları sadece cilt bakım rutinini ne kadar istikrarlı uyguladığınızla ilgili değildir. En iyi rutini uyguluyor olsanız bile yanlış ürünlerle yapıyorsanız hiçbir fayda sağlamaz.

10. "Sana çok güzel önerilerim var, bunlar iyi gelecek göz altı morluklarına..."

Bu sözü o kadar çok duymuşuzdur ki! Ama emin olun verilen hiçbir öneri hiçbir işe yaramamıştır...

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