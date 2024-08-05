Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
'Şu hayatta görmediğim hiçbir şey kalmadı' diyorsanız çok büyük konuşmuşsunuz demektir. Çünkü henüz bunları görüp şaşırmadınız!
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1. Bize bu eseri kazandırdığın için teşekkürler Abla...
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2. Normal düğün yapmak yasaklandı büyük ihtimalle.
3. Çamaşır makinesinde patates yıkamak ne alaka?
4. Kirli kadın çorabı seven adama 1000 TL karşılığında kargo ile göndermiş bunu.
5. Ayfer'le yapılan kızartmalar bir başka...
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6. Sizin aklınıza gelmeyenler başkasının hayali olabilir.
7. Biraz da fetiş dersek...
8. Fotoğrafı görür görmez maske taktım.
9. Instagram kapalı olduğu için düğünler iptal!
10. Nasıl bir şeyin içine düştük biz ya....
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