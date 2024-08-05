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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.08.2024 - 13:57

'Şu hayatta görmediğim hiçbir şey kalmadı' diyorsanız çok büyük konuşmuşsunuz demektir. Çünkü henüz bunları görüp şaşırmadınız!

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1. Bize bu eseri kazandırdığın için teşekkürler Abla...

1. Bize bu eseri kazandırdığın için teşekkürler Abla...

2. Normal düğün yapmak yasaklandı büyük ihtimalle.

2. Normal düğün yapmak yasaklandı büyük ihtimalle.

3. Çamaşır makinesinde patates yıkamak ne alaka?

3. Çamaşır makinesinde patates yıkamak ne alaka?

4. Kirli kadın çorabı seven adama 1000 TL karşılığında kargo ile göndermiş bunu.

4. Kirli kadın çorabı seven adama 1000 TL karşılığında kargo ile göndermiş bunu.

5. Ayfer'le yapılan kızartmalar bir başka...

5. Ayfer'le yapılan kızartmalar bir başka...
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6. Sizin aklınıza gelmeyenler başkasının hayali olabilir.

6. Sizin aklınıza gelmeyenler başkasının hayali olabilir.

7. Biraz da fetiş dersek...

7. Biraz da fetiş dersek...

8. Fotoğrafı görür görmez maske taktım.

8. Fotoğrafı görür görmez maske taktım.

9. Instagram kapalı olduğu için düğünler iptal!

9. Instagram kapalı olduğu için düğünler iptal!

10. Nasıl bir şeyin içine düştük biz ya....

10. Nasıl bir şeyin içine düştük biz ya....

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