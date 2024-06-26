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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.06.2024 - 12:35

Kocaman bir tatil bitti ve stresiniz yeniden başladı mı? Acele etmeyin daha bunları görmediniz :))))))))))))))

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1. Yok abi, ben beceremeyeceğim bu yoga işini!

1. Yok abi, ben beceremeyeceğim bu yoga işini!

2. Şu kadar çirkef olacaksın işte!

2. Şu kadar çirkef olacaksın işte!

3. Bilgilendirme için teşekkürler, biz de birbirimize soruyorduk "kocası ne diyor acaba?" diye.

3. Bilgilendirme için teşekkürler, biz de birbirimize soruyorduk "kocası ne diyor acaba?" diye.

4. Ablam teknoloji sayfası gibi detaylı bilgi vermiş

4. Ablam teknoloji sayfası gibi detaylı bilgi vermiş

5. Amin Ablam 🙏

5. Amin Ablam 🙏
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6. Mahmut mu diyecektin zaten? Ne diyecektin?

6. Mahmut mu diyecektin zaten? Ne diyecektin?

7. Bi eve gitmeyi bekleseydiniz ya!

7. Bi eve gitmeyi bekleseydiniz ya!

8. Bu tasarım anlayışı beni artık yormaya başladı...

8. Bu tasarım anlayışı beni artık yormaya başladı...

9. Dünya o kadar küçülmüş mü gerçekten?

9. Dünya o kadar küçülmüş mü gerçekten?

10. Sana da bilgilendirme için teşekkürler....

10. Sana da bilgilendirme için teşekkürler....
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