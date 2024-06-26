Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Kocaman bir tatil bitti ve stresiniz yeniden başladı mı? Acele etmeyin daha bunları görmediniz :))))))))))))))
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1. Yok abi, ben beceremeyeceğim bu yoga işini!
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2. Şu kadar çirkef olacaksın işte!
3. Bilgilendirme için teşekkürler, biz de birbirimize soruyorduk "kocası ne diyor acaba?" diye.
4. Ablam teknoloji sayfası gibi detaylı bilgi vermiş
5. Amin Ablam 🙏
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6. Mahmut mu diyecektin zaten? Ne diyecektin?
7. Bi eve gitmeyi bekleseydiniz ya!
8. Bu tasarım anlayışı beni artık yormaya başladı...
9. Dünya o kadar küçülmüş mü gerçekten?
10. Sana da bilgilendirme için teşekkürler....
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