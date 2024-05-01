Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.05.2024 - 10:16

Daha önce internette dolaşırken 'yok artık' dediğiniz olmuş muydu? Dediyseniz hiçbir şey görmediniz çünkü sırada daha bunlar var 👇

Kaynak: allahimnasipetmesin

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Lise 2'ye mi geçtin? Hayırlı olsun...

1. Lise 2'ye mi geçtin? Hayırlı olsun...

2. Hımmm böyle bi formül varmış demek 👍

2. Hımmm böyle bi formül varmış demek 👍

3. Ablam ben mecbur muyum senin leğen keyfini görmeye?

3. Ablam ben mecbur muyum senin leğen keyfini görmeye?

4. Durduk yere şeytan olduk işe bak!

4. Durduk yere şeytan olduk işe bak!

5. Merhaba zehirlenme dünyası merhaba...

5. Merhaba zehirlenme dünyası merhaba...
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Şunu kimse için yapmam diyenler?

6. Şunu kimse için yapmam diyenler?

7. Duşa kıyafetlerle girip zorla ağlamak... İnternetinizin fişini çekebilirsiniz.

7. Duşa kıyafetlerle girip zorla ağlamak... İnternetinizin fişini çekebilirsiniz.

8. Bu artık tırnak mantarı değil, bu artık başka bir gezegende yaşayan insan eli.

8. Bu artık tırnak mantarı değil, bu artık başka bir gezegende yaşayan insan eli.

9. Allah gönlüne göre versin kardeşim...

9. Allah gönlüne göre versin kardeşim...

10. Az evvel demiştim size internetin fişini çekin diye!

10. Az evvel demiştim size internetin fişini çekin diye!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın