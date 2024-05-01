Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Daha önce internette dolaşırken 'yok artık' dediğiniz olmuş muydu? Dediyseniz hiçbir şey görmediniz çünkü sırada daha bunlar var 👇
Kaynak: allahimnasipetmesin
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1. Lise 2'ye mi geçtin? Hayırlı olsun...
2. Hımmm böyle bi formül varmış demek 👍
3. Ablam ben mecbur muyum senin leğen keyfini görmeye?
4. Durduk yere şeytan olduk işe bak!
5. Merhaba zehirlenme dünyası merhaba...
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6. Şunu kimse için yapmam diyenler?
7. Duşa kıyafetlerle girip zorla ağlamak... İnternetinizin fişini çekebilirsiniz.
8. Bu artık tırnak mantarı değil, bu artık başka bir gezegende yaşayan insan eli.
9. Allah gönlüne göre versin kardeşim...
10. Az evvel demiştim size internetin fişini çekin diye!
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