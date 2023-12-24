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Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı: Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Full İzle

Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı: Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Full İzle

Gönül Dağı
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 08:56

TRT 1'in yıllardır en çok izlenen ve en sevilen yapımlarından Gönül Dağı, dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dört sezondur sevilen hikayesini bambaşka bir bakış açısıyla ekranlara gelen Gönül Dağı, reytinglerde yine başarısıyla adından söz ettiriyor. Gönül Dağı yeni bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için; Gönül Dağı son bölüm tek parça full izleme ekranı...

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Gönül Dağı 119. bölümde; Döndü, Taner ve Selma'nın evliliklerini cenaze dolayısıyla ertelediğini fark eder.

Gönül Dağı 119. bölümde; Döndü, Taner ve Selma'nın evliliklerini cenaze dolayısıyla ertelediğini fark eder.

Ardından onlara beklememeleri gerektiğini söyler

Ardından onlara beklememeleri gerektiğini söyler

. Taner ve Selma ise isteme için hazırlık yapmaktadır. Çiçeği burnunda çift son derece heyecanlıdır.

Ciritçi, Muammer'in vasiyeti ile karşısına çıkan tayı emanet olarak alır.

Ciritçi, Muammer'in vasiyeti ile karşısına çıkan tayı emanet olarak alır.

Kenan ve Veysel arasındaki küslüğün artık bir son bulması gerektiğini düşünen Ciritçi, buna da el atacaktır.

Ramazan'a ise kitap teklifi için yüklü bir miktar para gelir.

Ramazan'a ise kitap teklifi için yüklü bir miktar para gelir.

Ramazan ve Asuman ise evlerinin başkasına satılmasından korkan ve bunun gerginliğini yaşamaktadır.

Gelen kitap parası sonrası evi satın almak için belediyeye koşarlar.

Gelen kitap parası sonrası evi satın almak için belediyeye koşarlar.

Fakat beklemedikleri bir durumla karşı karşıya geleceklerdir.

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Gönül Dağı Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?

Gönül Dağı Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır? Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır? Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır. Bu yolculukta neler yaşanacaktır? Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı

Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

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