Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı: Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Full İzle
Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı: Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Full İzle
TRT 1'in yıllardır en çok izlenen ve en sevilen yapımlarından Gönül Dağı, dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dört sezondur sevilen hikayesini bambaşka bir bakış açısıyla ekranlara gelen Gönül Dağı, reytinglerde yine başarısıyla adından söz ettiriyor. Gönül Dağı yeni bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için; Gönül Dağı son bölüm tek parça full izleme ekranı...
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Gönül Dağı 119. bölümde; Döndü, Taner ve Selma'nın evliliklerini cenaze dolayısıyla ertelediğini fark eder.
Ardından onlara beklememeleri gerektiğini söyler
Ciritçi, Muammer'in vasiyeti ile karşısına çıkan tayı emanet olarak alır.
Ramazan'a ise kitap teklifi için yüklü bir miktar para gelir.
Gelen kitap parası sonrası evi satın almak için belediyeye koşarlar.
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Gönül Dağı Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?
Gönül Dağı 119. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı
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