Gönlümüzde Taht Kuran 11 Dizi Müziği
Gönlümüzde Taht Kuran 11 Dizi Müziği
Bazı diziler hikayeleriyle büyüler, karakterleriyle unutulmaz olur. Ama bir de müzikleri vardır ki, diziyi izledikten yıllar sonra bile zihnimizde çalmaya devam eder. O sahneleri daha da derinleştiren, duygularımıza tercüman olan, kimi zaman içimizi hüzünle kaplayan, kimi zaman da coşkuyla dolduran bu melodiler, izlediğimiz dizilerin adeta ruhu olur. İşte, ekranlarda iz bırakmış ve gönlümüzde taht kurmuş 11 efsane dizi müziği! Hazırsanız, nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz.
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1. Yaprak Dökümü " Yaprak Dökümü Jenerik " Toygar Işıklı
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2. Sihirli Annem (feat. Beyza Durmaz) (Jenerik Müziği)
3. Bambaşka Bir Şehir | Arka Sokaklar Dizi Müzikleri Albümü / 2012
4. Muhteşem Yüzyıl Jenerik (The Magnificent Century Opening Theme)
5. Pinhâni - Hele Bi Gel
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6. Ezel " Eyşan Unutamıyorum " Toygar Işıklı
7. Avrupa Yakası - Jenerik (Official Audio)
8. Yahşi Cazibe
9. Cennet Mahallesi Dizi Müziği - Jenerik
10. TNK - Hey Pardon ! ( Melankoli )
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11. Kurtlar Vadisi Operasyon Müziği HD (Yüksek Kalite - Full HD)
12. AYDİLGE / KİRALIK AŞK - Sen misin İlacım? KLİP
13. Aşk-ı Memnu " Jenerik Müziği " Toygar Işıklı
14. Medcezir Jenerik
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