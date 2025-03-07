Gölgede Kalan Kadın Dehalar!
Tarih, zaferleri erkeklerin omuzlarına yükleyen bir anlatıya sahiptir. Oysa gökyüzündeki yıldızların haritasını çıkaran, DNA’nın sarmalını aydınlatan, ormanları yeniden hayata döndüren ve teknolojinin temellerini atan kadınlar, çoğu zaman bu hikâyelerin dipnotlarında kaldı. “Kadın Tarihi Ayı” kabul edilen Mart ayında, dünyayı değiştiren ancak gölgede bırakılan bu kadınların izini sürmek istiyorum.
Elimizde cep telefonu olmadan ne dışarı çıkabiliyoruz ne de dünyaya bakabiliyoruz. Cep telefonu algoritması, hayatımızın kader çizgilerini çizmeye başladı. Algoritma kelimesi, El Harizm’den geliyor. Al Harizm bir Türk. Bizim okullarda Maveraünnehir olarak öğrendiğimiz Amuderya ve Siniderya nehirlerinin batısında bir bölgede doğup yaşamış ve 800’lü yılların başında Bağdat’ta Bilgelik Evi’ni kurmuş bilim insanı. Konuyla ilgili bir adım daha atınca, algoritmanın öncülerinden birinin bir kadın olduğunu görüyoruz.
Algoritmanın öncülerinden
Antik bilgeliğin fedaisi: Hypatia
M.Ö. 350 civarında İskenderiye’de doğan Hypatia, matematik, astronomi ve felsefenin kesişiminde bir yıldız gibi parladı. Babası Theon’un öğrencisi olarak başladığı hayatı, İskenderiye Kütüphanesi’nde öğretmenliğe uzandı. Astrolabın geliştirilmesine katkıda bulunduğu söylenir. Bu alet, gökyüzünü ölçmenin ilk anahtarlarından biriydi. Ancak Hypatia’nın trajedisi, bilgeliğinin tehdidiydi. 415’te dini fanatikler tarafından öldürüldüğünde, cesareti ve sorgulayıcı ruhu bir sembol oldu.
Bir öğrencisinin romantik ilgisine karşılık olarak kirli bir bez fırlatıp, “Benim ilgilendiğim bu değil, hakikat!” dediği anlatılır. “Bildiğini düşündüğün her şeyi sorgula,” sözü de ona atfedilir. Bu, onun felsefesinin özünü yansıtır. Hypatia, bilimin baskıya karşı direnişinin ilk şehitlerinden biri olarak tarihe geçti.
Dünyanın ilk üniversitesinin kurucusu: Fatima al-Fihri
Gökyüzünden başlayan bir devrim: Caroline Herschel
Caroline Herschel, 1750’de Almanya’da doğduğunda, ailesi onun asla evlenmeyeceğini ve bir hizmetçi olarak hayatını geçireceğini düşünüyordu. Tifüsün genç bedeninde bıraktığı izler, fiziksel olarak küçük bir kadın yaratmıştı, ama ruhu evrenin sınırlarını zorlayacak kadar büyüktü. Kardeşi William’ın peşinden Bath’a kaçtığında, astronomiye ilgisizdi. Ta ki teleskopun büyülü gözünden gökyüzüne bakana dek. 1782’de, bir kuyruklu yıldızı kendi gözleriyle ilk kez gördüğünde, tarihe bir kadın tarafından keşfedilen ilk kuyruklu yıldız kayda geçti. Ardından yedi tane daha buldu. William’ın asistanı olarak başladığı yolculuk, onu İngiltere’nin ilk profesyonel kadın astronomu yaptı. Kral III. George’un maaş verdiği bir gökbilimci oldu.
Caroline, William’ın gözlemlerini titizlikle kaydederken, bir yandan da teleskop aynalarını parlatırdı. Bir gece, uykusuzluktan bitap düşmüşken, “William, bu yıldızlar beni çağırıyor, ama aynalar beni zincire vuruyor!” diye yakındığı söylenir. Yine de o zincirleri kırdı ve kendi seyir defterini tutmaya başladı. Mirası, Yeni Genel Katalog’un temelini oluşturdu. Bu katalog, hâlâ gökbilimcilerin yıldızları düzenlemek için kullandığı bir rehberdir.
Ormanın kalbinden dünyaya: Jane Goodall
Güzellikten teknolojiye: Hedy Lamarr
Hedy Lamarr, 1940’larda Hollywood’un parlayan yıldızıydı ama gerçek parlaklığı laboratuvarda ortaya çıktı. II. Dünya Savaşı sırasında, mucit George Antheil ile birlikte “frekans atlamalı yayılım” teknolojisini geliştirdi. Bu, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS’in temelini atan bir buluştu. Fikri, piyano tuşlarının ritminden esinlenmişti. Bir çekim arasında Antheil’in piyano çalmasını izlerken doğmuştu bu deha.
Lamarr, buluşunu orduya sunduğunda, “siz filmlerde oynayın, savaşı bize bırakın” cevabını aldı. “Herhangi bir güzel kız aptal görünebilira ma ben zekamı gizlemek zorunda kaldım” demesi, onun toplumun ona biçtiği rolü nasıl aştığını gösteriyor. Lamarr’ın mirası, bugün cebinizdeki telefonda yaşıyor. Ve Wi-Fi’si, Franklin’in DNA’sı, Noether’in fiziksel yasaları modern dünyayı inşa etti.
Toprağın savaşçısı: Wangari Maathai
DNA’nın sessiz kahramanı: Rosalind Franklin
Rosalind Franklin’in “Fotoğraf 51”i, 1952’de DNA’nın çift sarmal yapısını ortaya koydu, ama Nobel Ödülü’nü Watson ve Crick aldı. Franklin, X-ışını kristalografisiyle virüslerin sırlarını da çözdü. Bir asistanı, “Rosalind, verilere âşıktı, bir deneyin sonucunu görmek için sabaha kadar uyumazdı,” demişti.
“Bilim ve günlük yaşam birbirinden ayrılamaz,” sözüyle Franklin, bilgiyi insanlık için bir araç olarak gördü. Mirası, genetik biliminin temel taşlarından biridir.
Fiziğin matematiksel şairi: Emmy Noether
Görünmez kahramanların görünür mirası
Caroline’ın kuyruklu yıldızları, Jane’in şempanzeleri, Hypatia’nın astrolabı, Hedy’nin frekansları, Wangari’nin ağaçları, Rosalind’in DNA’sı, Emmy’nin teoremleri tarihin akışını değiştirdi.
Bu kadınların hikâyeleri, cinsiyet eşitsizliğinin bilim ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Emmy Noether’in matematiğe kattığı devrim (Noether Teoremi), Lise Meitner’in nükleer fizyondaki rolü veya Alice Ball’ın cüzzam tedavisindeki çığır açıcı katkısı, erkek meslektaşların gölgesinde kaldı. Peki neden?
Kadınların çalışmaları ya “asistanlık” olarak küçümsendi ya da erkekler adına yayımlandı. “Kadınlar duygusaldır, bilim yapamaz” gibi kalıplar, dehaların önünü tıkadı. Erkek egemen tarih yazımı, kadınları “istisna” olarak lanse etti.
Ortak noktaları, cesaretleri ve azimleriyle engelleri aşmaları, ama genellikle erkek gölgelerde kaybolmalarıdır. Kadın Tarihi Ayı, onların görünmez kahramanlıklarını görünür kılmak için bir fırsattır. Onların mirası, bilimden çevreye, teknolojiden felsefeye kadar insanlığın her köşesinde yaşıyor. Ünlü olanlar da kalbimizde ve aklımızdadır…
Bu kadınlar, bize şunu hatırlatıyor: Tarih, eksik anlatılmış bir hikâyedir. Onların seslerini yükseltmek, eşitlik ve adalet için bir adımdır. Kadın Tarihi Ayı, bu gölgedeki ışıkları kutlayalım ve gelecek nesillere taşıyalım. Çünkü her biri, ayrı bir kutup yıldızıydı. Siz de ne tür bir fark yaratmak istediğinize karar verin. Jane Goodall’ın dediği gibi, “Her birey bir fark yaratır.” Bu kadınlar, bunu kanıtladı…
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