Gölgede Kalan Kadın Dehalar!

İngiliz matematikçi Ada Lovelace, Charles Babbage'in Analitik Makine'si için ilk bilgisayar algoritmasını yazan kişi olarak kabul edilir. Şair Lord Byron'un kızı olması, onu kelimeleri yaratıcı ikliminde, farklı bakış açıları kazanmasını sağlamış olabilir. Ama asıl onu, şiirin romantizminden matematiğe bir nevi yönlendiren annesidir.

1843'te, sadece bir hesap makinesi olarak görülen Analitik Makine'nin aslında semboller üzerinde işlem yapabileceğini ve müzik veya metin gibi sembolik içerikleri işleyebileceğini öngördü. Bernoulli sayılarını hesaplamak için ilk bilgisayar algoritmasını yazdı. Bilgisayarların sadece hesaplama yapmakla kalmayıp, daha geniş işlevlere sahip olabileceğini öngördü. Bunu 180 yıl önce yapması manidardır.

Lovelace'in annesi, kızının babasının şairlik eğilimlerini miras almasından endişelendiği için, ona çok disiplinli bir matematik eğitimi aldırdı. Bu katı eğitim, ironik bir şekilde, Ada'nın yaratıcı düşünce ile analitik düşünceyi birleştirerek bilgisayar biliminin temellerini atmasına yardımcı oldu. 'Analitik Makine, bizim yönlendirmemiz doğrultusunda işlediği şeyleri dokur. Cebirsel desenler dokuyabilir, tıpkı tezgâhın çiçek ve yaprak desenleri dokuması gibi.'

Ada’nın hikayesi beni tarihin diğer ünlenmemiş hatta unutulmuş öncü ve lider kadınların hikayelerini araştırmama yöneltti.