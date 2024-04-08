Gökyüzünden Mesajınız Var! Tutulmalar Gökyüzünün Öğretmenleridir DİKKAT!

Bu Koç burcunda bir Güneş Tutulması olduğundan, bağımsızlığımız konusunda daha kararlı olabilecek kendimize daha fazla güvenerek kararlarımızı netleştirebileceğiniz başkalarının fikirlerine, planlarına veya algılarına odaklanmak yerine kendi yollarımızı seçebiliriz. Bu, savaşçı zihniyetini zihnimize taşıyacak ve yeni başlangıçlara, yürümek için cesaretli kılacak bizleri. Şimdi planlarınızı takip ederken cesur olmanın tam zamanı. Öncelikle güneş tutulması retro durağan seyrinde olan Merkür ile birleşiyor ve bu da günlük hayatımıza, iletişimle ilgili konulara, yaşamlarımıza hareketlilik getirecek. Mümkün olduğu kadar gelişime açık olacağız. Ancak Merkür'ün geri harekette olması nedeniyle geçmişteki durumlar ilişkiler ve konuşmalara daha fazla odaklanabiliriz ve hatta bu tutulma enerjisi ile geçmişte çalıştığımız kişilerden teklifler alabilir uzun zamandır görüşmediğimiz kişiler ile yeniden iletişim kurabiliriz.

Koç burcunun yöneticisi Mars, yıldızların öğretmen gezegeni Satürn ile birleşecek. Bir yandan bu enerji, Marslı, savaş benzeri enerjimizin Satürn'ün ezici buzunun hakimiyetinde olduğu hissini yaratabilir. Bu enerjiler altında daha kolay, öfkelendirebilir pek çok kişiyi bu da hata üstüne hata yapmak anlamına gelir ki çok dikkatli olunması gerekli. Öfke ile kalkan zararla oturur. Bu enerjiyi, yaratıcı projeler veya fiziksel aktivite yoluyla olumlu bir şekilde dönüştürürsek, büyük başarı ve zafer elde edilebilmemiz mümkün. Yapılacak en iyi şey üretken, şefkatli ve odaklanmış olmaya odaklanmak ve eğer kışkırtıldığımızı hissediyorsak savaşa girmemektir. Sabır, bu karmaşık enerjiden yararlanmanın anahtarıdır.

21 Nisan'da Büyük iyilik Jüpiter, devrimlerin gezegeni Uranüs ile birleşecek. Bu nedenle coşkulu ve dürtüsel arzularımızı dizginlemek biraz zor olabilir. Venüs, Plüton'la önemli bir açı içinde olacak; bu da tutkularımız, arzularımız ve aşk doğamız hakkında 'ya hep ya hiç' hissetmemize neden olabilir. Her şeyden önce, enerjinizi kullanmanın yapıcı yollarını bulun ve hayatta ve ilişkilerde huzurun, tutkunun ve sevginin tadını çıkarmaya odaklanın. Ancak şunu unutmayın: Merkür bu dönemde geri harekette olacak, bu nedenle radikal kararlardan uzak durmalısınız, keskin kararları Mayıs ayına kadar erteleyebilirseniz, bunu yaptığınız için daha mutlu olacaksınız.

2023-2025 yılları arasında Koç burcunda gerçekleşen ikinci tutulmadır. Şimdi başlattığınız eylem ve planlar, 17 Ekim 2024'te Koç burcundaki (24 derece) dolunay civarında doruğa ulaşacak. Cesur olun, kendinize güvenin ve ilerleyin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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