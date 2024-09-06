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Gluten İntoleransı Olanlar Buraya: Glutensiz Beslenmeyi Kolaylaştıracak 20 Lezzetli Tarif

etiket Gluten İntoleransı Olanlar Buraya: Glutensiz Beslenmeyi Kolaylaştıracak 20 Lezzetli Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 20:31

Gluten intoleransı birçoğumuzun farkında olmasak da hayatını olumsuz yönde etkileyen sorunlardan. Ama bu sorunla başa çıkmak sanılandan hem çok daha kolay hem de çok daha lezzetli olabilir.  Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak şipşak yapacağınız bu tariflere bayılacaksınız!!! 😋🤩

Nasıl olduğunu merak ediyorsanız, sizi birbirinden leziz glutensiz tarifin bulunduğu bu içeriğe alalım!

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1. Izgara Hindi Köfte ve Zeytinyağlı Havuç

1. Izgara Hindi Köfte ve Zeytinyağlı Havuç

Leziz ve fit bir akşam yemeği yemek istiyorsanız aynı anda zahmet harcamadan yapacağınız bu tarif tam sizlik!

Hazırlanma Süresi: 23 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180-190°C

Malzemeler:

Izgara Hindi Köfte

  • 500 gram hindi kıyması

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

Zeytinyağlı Havuç

  • 2 adet havuç (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber ve kekik

Yapılışı:

1. Hindi kıymayı, rendelenen soğanı, ezilen sarımsağı, zeytinyağını, kimyonu ve baharatları geniş bir kasede iyice karıştırın.

2. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfteler yapın. Köftelerin eşit pişmesi için aynı boyda olmalarına özen gösterebilirsiniz.

3. Havuç dilimlerini bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekikle karıştırın. Bu karışım havuçların pişerken güzel bir aroma kazanmasını sağlar.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine köfteleri yerleştirip ayarı 190°C, 15 dakika yapın. Yan hazneye de havuç dilimlerini koyup 180°C, 10 dakika ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın az yağ ve yüksek verimle pişirme teknolojisi tüm yemeklerinizi hem daha lezzetli hem daha fit yapacak. Üstelik tüm malzemelerin her tarafı eşit şekilde kızaracak.

Elinize sağlık!

2. Kızarmış Sebzeli Tavuk But ve Patates Dilimleri

2. Kızarmış Sebzeli Tavuk But ve Patates Dilimleri

Kim demiş doyurucu bir akşam yemeği için illa ekmek ve türevlerine ihtiyacınız var diye? Çünkü bu tarif gluten olmadan da gayet doyurucu!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu

  • 2 adet büyük boy patates

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber)

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını yıkayıp kurulayın. Patatesleri halka halka dilimleyin. Dilimler ne kadar ince olursa patatesleriniz de o kadar hızlı pişer.

2. Tavuk butlarını bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ile iyice harmanlayın. Marine edilmiş tavukları bu şekilde en az 15-20 dakika bekletin. Böylece tavukların aroması çok daha zengin olacak.

3. Patates dilimlerini ayrı bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın. Patateslerin her tarafının eşit şekilde yağlandığından emin olun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine tavuk butlarını, küçük haznesine patatesleri yerleştirin. Bu noktada tavuk butlarını hazne içine sıkıştırmadan dizmeye özen gösterin.  

5. Cihazı 180°C’ye ayarlayın ve senkron pişirme teknolojisini kullanarak 25-30 dakika pişirin. 

Tek tuşla iki hazne için de ayar yapma teknolojisi size ekstra hız kazandıracak. Tavuk butlarını çıtır çıtır ve içi sulu sulu pişiren teknoloji, patatesleri de eşit şekilde kızartacak.

Elinize sağlık!

3. Şakşuka ve Pancar Köklü Humus

3. Şakşuka ve Pancar Köklü Humus

Humus, sadece glutensiz beslenenlerin değil tüm sağlıklı yaşam savunucularının olmazsa olmazlarından. O halde onunla leziz olduğu kadar fit ve glutensiz bir tarif hazırlamaya ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 150-190-200°C

Malzemeler:

  • 300 gram pancar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 kırmızı dolmalık biber

  • 400 gram domates sos

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam arnavut biberi

  • 4 yumurta

  • 240 gram konserve, suyu süzülmüş nohut

  • 1yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Pancarları küp küp doğrayın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Sarımsaklardan bir diş ezin, diğerini ise soyup bütün bırakın.

2. Dolma biberi dilimleyici kullanarak ince ince ve uzun uzun olacak şekilde rendeleyin. Üstüne ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, domates sos, yarım çay kaşığı kimyon, arnavut biberi, tuz ekleyip güzelce harmanlayın. 

3. Pancar köklerini yanına 1 diş soyulmuş sarımsak ile birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirin ve bu hazne için 20 dakika, 200°C ayarı yapın. Dolma biberli karışımı da sağ tarafa alıp bu taraf için 20 dakika, 190°C ayarı yapın.

4. Pişen pancarları süre sonunda haznenin dışına alın. Domates karışımını içeride bırakın fakat 4 yerinden oyun. Bu oyukların her birine yumurta kırıp sağ hazneyi 12 dakika 150°C ayarıyla tekrar çalıştırın.

Philips Çift Hazneli Airfyer size bu noktada tüm malzemeleri minimum yağ kullanarak pişirme artısı sunacak. Yani sadece glutensiz değil yağsız bir hayata da geçiş yapacaksınız!

5. Bu esnada nohutları sudan geçirin ve pancar kökü, sarımsak, tahin, kimyon, limon suyu, tuz, zeytinyağı ile birlikte blender yardımıyla çekin.

6. Kavrulan domatesli yumurtalı karışımı servis tabağına alın, yanına da enfes humustan koyun. Üzerine dilerseniz taze kişniş ekleyip servis edin.

Harika görünüyor! 🌸

4. Karnabahar Kızartması ve Çıtır Kabak Dilimleri

4. Karnabahar Kızartması ve Çıtır Kabak Dilimleri

Yaz denilince akla kabaktan başka sebze gelmese gerek. İşte bu hafif sebzeyi harika bir menüye çevirmek için yapmanız gerekenler:

Hazırlanma Süresi: 13 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

Karnabahar Kızartması

  • 1 adet karnabahar (küçük parçalara ayrılmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • Tuz ve karabiber

Çıtır Kabak Dilimleri

  • 2 adet kabak

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Karnabahar çiçeklerini bir kasede zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberle karıştırın. Bu karışım, karnabaharın daha lezzetli ve aromatik olmasını sağlayacak.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine baharatlı karnabahar parçalarını yerleştirin. Cihazı 200°C'ye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

3. Kabakları ince dilimler olacak şekilde kesin. Böylece karnabaharlar daha çıtır ve leziz olacak.

4. Galeta unu, rendelenmiş parmesan, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Bu karışım, kabak dilimlerinin dışına kaplanacak ve onları daha çıtır yapacak. 

5.  Kabak dilimlerini hazırladığınız parmesanlı karışıma bulayın. Her dilimin eşit şekilde kaplanmasına dikkat edin.

6. Kapladığınız kabak dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 10-12 dakika pişirin.

Biri 6, biri 3 litrelik ikili hazne sistemi size canınız ne kadar isterse o kadar pişirme şansı tanıyacak. Böylece porsiyonlarınızı kendinize göre ayarlayabileceksiniz. 

Elinize sağlık!

5. Mozzarella Dolgulu Köfte ve Patlıcan

5. Mozzarella Dolgulu Köfte ve Patlıcan

Kabaktan sonra yazın her yerde bulunacak bir diğer sebze ise elbette patlıcan. İşte onu glutensiz fit bir tarife dönüştürme yöntemleri:

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma

  • 100 gram mozzarella peyniri (küçük küpler halinde doğranmış)

  • 2 adet patlıcan

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber)

Yapılışı:

1.  Kıymayı bir kapta baharatlarla birlikte iyice yoğurun. Harcı 10-15 dakika buzdolabına alıp dinlendirin.

2. Dinlenen kıymadan küçük parçalar koparıp yuvarlayın, ortasına bir parça mozzarella peyniri koyun ve üzerini kapatın. Tüm harcı bu şekilde köftelere dönüştürün.

3.  Patlıcanları halka halka dilimleyin ve kararmaması için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp kurulayın, zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

4. Mozzarella dolgulu köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine, patlıcan dilimlerini ise küçük haznesine yerleştirin.

5. Büyük hazneyi 200°C’ye, 25 dakika süreyle ayarlayın. Küçük hazneyi ise 180°C’ye, 20 dakika süreye getirin.

Bu esnada cihazın dijital ekranı sizi yönlendirecek ve yemeklerinizin için en ideal pişirme ayarlarını seçmenizi sağlayacak. Hem de sadece tek tuşla!

Afiyet olsun!

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6. Tavuk ve Sebzeli Fajita

6. Tavuk ve Sebzeli Fajita

Hem protein hem mineral alayım ama gluten yine olmasın derseniz sizin için en iyi ikili burada!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 430 gram tavuk göğüs fileto

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 2 dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 150 gram şitake mantar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, paprika tozu, tuz ve biberi karıştırın. Tavuk filetoları hazırladığınız karışımla ovun. Bu karışım tavukların daha lezzetli olmasını sağlayacak.

2. Sebzeleri doğrayıp bir kasede kalan zeytinyağı, limon suyu, biber tozu, tuz ve biberle harmanlayın. Benzer şekilde baharatla harmanlanan sebzeler de daha aromatik olacak.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı açın. Tavuk filetoları sol hazneye alıp 25 dakika 200°C, sebzeli karışımı sağ hazneye alıp 15 dakika 200°C ayarı yapın.

Bu sırada kızartma, fırınlama, ızgaralama, ısıtma gibi sayısız otomatik pişirme ayarı arasından seçim yapabileceğinizi de unutmayın! 

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına tortilla ekmeği ve salata koyup afiyetle tüketin.

Elinize sağlık!

7. Ballı Tavuk ve Ananas Dilimleri

7. Ballı Tavuk ve Ananas Dilimleri

Tatlı ve ana yemek aynı anda yapmak isterseniz de yine en yakın arkadaşınız Philips Çift Hazneli Airfryer. Çünkü tatlıyı ve ana yemeği kokuları birbirine karıştırmadan pişirme teknolojisi sadece burada!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk göğsü

  • 2 çorba kaşığı bal

  • 1 çorba kaşığı soya sosu

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet ananas

  • Taze nane yaprakları, tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini bir kaseye alın. Üzerine bal, soya sosu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip güzelce harmanlayın. Tavuğu lezzetleri iyice çekmesi için en az 30 dakika bu karışımda marine edin. Marine işlemi, tavuğun hem daha lezzetli hem de daha yumuşak olmasını sağlayacak.

2. Marine edilmiş tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

3. Ananası soyup dilimleyin. Ananas dilimlerini cihazın küçük haznesine yerleştirin.

4.  Büyük taraf için 200°C 20-25 dakika, küçük taraf için 180°C 10-15 dakika pişirme ayarı yapın.

Kokuları ve tatları karıştırmayan ikili hazne teknolojisi sayesinde ana yemekleri ve ardından yiyeceğiniz tatlıları tek seferde hazırlayabileceksiniz. Böylece mutfakta daha az zaman geçirecek fakat çok daha leziz tarifler deneyeceksiniz.

Ballı tavuk göğüslerini servis tabağına alın ve yanına ananas dilimlerini ekleyin. Üzerine taze nane yaprakları serpiştirerek ferahlatıcı bir aroma katabilirsiniz. Bu tatlı ve tuzlu uyum, özellikle yaz akşamlarında favoriniz olacak.

Afiyet olsun!

8. Kinoa ve Sebzeli Köfte ile Yoğurtlu Kabak Çubukları

8. Kinoa ve Sebzeli Köfte ile Yoğurtlu Kabak Çubukları

Kinoanın dahil olmadığı bir glutensiz mutfak kaldı mi? Çünkü hem bu kadar doyurucu hem de besleyici olan, üstelik glutensiz olan çok az şey var. İşte onunla yapılacak en güzel tariflerden biri!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

Kinoa ve Sebzeli Köfte

  • 1 su bardağı pişmiş kinoa

  • 250 gr kıyma (tercihen az yağlı)

  • 1 rendelenmiş havuç

  • 1 doğranmış soğan

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • Tuz ve karabiber

Yoğurtlu Kabak Çubukları

  • 2 kabak, ince uzun dilimlenmiş

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın.

2. Karışımdan parçalar alarak köfteler oluşturun. Bu noktada köftelerin eşit büyüklükte olmasına dikkat ederseniz, hepsinin aynı şekilde piştiğinden emin olabilirsiniz. Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin.

3. Daha sonra kabak dilimlerini zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle karıştırın.

4. Baharatladığınız kabakları da küçük hazneye yerleştirin.

5. Büyük hazneyi 200°C’ye ayarlayın ve 15-20 dakika pişirin, bu sırada hazneyi bir kez çevirin. Küçük hazneyi 180°C’ye ayarlayın ve yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Tek menüden ikili kontrol yaparak tüm yemekleriniz üzerinde ekstra kontrol kazanabilir, dilerseniz uygulama bağlantısı ile kalan süreyi ve dereceyi telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

9. Sebze Kızartmalı Somon ve Pişmiş Elma

9. Sebze Kızartmalı Somon ve Pişmiş Elma

Balık nasıl beslenirseniz beslenin haftalık menünüze eklemeniz gereken muhteşem lezzetlerden biri. Fit, doyurucu ve besleyici olan balığı yanında tatlısıyla birlikte yapmak için ihtiyacınız olan tek şey ise elbette Philips Çift Hazneli Airfryer!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 300 gram yeşil fasulye

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 300 gram somon fileto

  • 1 yemek kaşığı tatlı soya sosu

  • 0,5 çay kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 çay kaşığı doğranmış sarımsak

  • 0,2 çay kaşığı rende zencefil

  • 40 gram ceviz

  • 40 gram bal

  • 2 yeşil elma

Yapılışı:

1. Fasulyelerin uç kısımlarını kesin. Havucu jülyen doğrayın. Bir kapta yağ, nişasta ve tuzu karıştırıp içine havuçları ve fasulyeleri ekleyin.

2. Somonu fileto olacak şekilde kesin, ardından tatlanması için tuz ve karabiberle harmanlayın.

3. Teriyaki sos için soya sosu, sirke, sarımsak ve zencefili bir kapta güzelce karıştırın.

4. Cevizleri doğrayıp balla karıştırın. Ardından elmaları yıkayıp ortalarını kesip çıkarın ve orta kısma hazırladığınız cevizli karışımı koyun.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine elmaları, sağına somonları koyun. Sola 23 dakika 180°C, sağa 15 dakika 180°C ayarı yapın.

Bu esnada cihazın verimli pişirme teknolojisi sayesinde klasik yöntemlere kıyasla çok daha kısa sürede yemeğiniz hazır olacak. Üstelik her şey her tarafı eşit olacak şekilde pişecek.

6. Pişen elmaları dışarı alıp ılıtın. Somonların üzerine kalan sostan sürün, yanına fasulye ve havuçtan koyup servis edin.

Elinize sağlık!

10. Izgara Hellim ve Zeytinyağlı Sebzeler

10. Izgara Hellim ve Zeytinyağlı Sebzeler

Glutensiz yaşamak aslında sanıldığı kadar imkansız değil. Çünkü sanılanın aksine elinizdeki birçok malzemenin içinde zaten gluten falan yok. İşte onun en basit ve her evde yapılacak kadar kolay bir örneği:

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 200 gram hellim peyniri

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet sarı biber

  • 1 adet soğan

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Taze kekik, tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabak, biberler ve soğanı dilimleyin. Bir kaseye alın ve zeytinyağı, tuz, karabiber, taze kekik ekleyerek karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine baharatladığınız sebzeleri yerleştirin.

3. Hellim peynirini dilimleyin ve onu da Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

4. Küçük hazneyi 180°C sıcaklıkta 15 dakika, büyük hazneyi 200°C sıcaklıkta 10 dakika ayarlayın.

Pişen ızgara hellim dilimlerini ve zeytinyağlı sebzeleri servis tabağına alın. Yanında taze nane veya fesleğen yaprakları ile servis edin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bu hafif ve sağlıklı yemek sadece dakikalar içinde hazır olacak!

Elinize sağlık!

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