Gluten İntoleransı Olanlar Buraya: Glutensiz Beslenmeyi Kolaylaştıracak 20 Lezzetli Tarif

Kim demiş doyurucu bir akşam yemeği için illa ekmek ve türevlerine ihtiyacınız var diye? Çünkü bu tarif gluten olmadan da gayet doyurucu!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

4 adet tavuk butu

2 adet büyük boy patates

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber)

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını yıkayıp kurulayın. Patatesleri halka halka dilimleyin. Dilimler ne kadar ince olursa patatesleriniz de o kadar hızlı pişer.

2. Tavuk butlarını bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ile iyice harmanlayın. Marine edilmiş tavukları bu şekilde en az 15-20 dakika bekletin. Böylece tavukların aroması çok daha zengin olacak.

3. Patates dilimlerini ayrı bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın. Patateslerin her tarafının eşit şekilde yağlandığından emin olun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine tavuk butlarını, küçük haznesine patatesleri yerleştirin. Bu noktada tavuk butlarını hazne içine sıkıştırmadan dizmeye özen gösterin.

5. Cihazı 180°C’ye ayarlayın ve senkron pişirme teknolojisini kullanarak 25-30 dakika pişirin.

Tek tuşla iki hazne için de ayar yapma teknolojisi size ekstra hız kazandıracak. Tavuk butlarını çıtır çıtır ve içi sulu sulu pişiren teknoloji, patatesleri de eşit şekilde kızartacak.

Elinize sağlık!