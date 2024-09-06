Gluten İntoleransı Olanlar Buraya: Glutensiz Beslenmeyi Kolaylaştıracak 20 Lezzetli Tarif

Humus, sadece glutensiz beslenenlerin değil tüm sağlıklı yaşam savunucularının olmazsa olmazlarından. O halde onunla leziz olduğu kadar fit ve glutensiz bir tarif hazırlamaya ne dersiniz?
Hazırlanma Süresi: 25 dakika
Pişirme Süresi: 32 dakika
Pişirme Derecesi: 150-190-200°C
Malzemeler:
300 gram pancar
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 kırmızı dolmalık biber
400 gram domates sos
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı paprika tozu
1 tutam arnavut biberi
4 yumurta
240 gram konserve, suyu süzülmüş nohut
1yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı:
1. Pancarları küp küp doğrayın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Sarımsaklardan bir diş ezin, diğerini ise soyup bütün bırakın.
2. Dolma biberi dilimleyici kullanarak ince ince ve uzun uzun olacak şekilde rendeleyin. Üstüne ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, domates sos, yarım çay kaşığı kimyon, arnavut biberi, tuz ekleyip güzelce harmanlayın.
3. Pancar köklerini yanına 1 diş soyulmuş sarımsak ile birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirin ve bu hazne için 20 dakika, 200°C ayarı yapın. Dolma biberli karışımı da sağ tarafa alıp bu taraf için 20 dakika, 190°C ayarı yapın.
4. Pişen pancarları süre sonunda haznenin dışına alın. Domates karışımını içeride bırakın fakat 4 yerinden oyun. Bu oyukların her birine yumurta kırıp sağ hazneyi 12 dakika 150°C ayarıyla tekrar çalıştırın.
Philips Çift Hazneli Airfyer size bu noktada tüm malzemeleri minimum yağ kullanarak pişirme artısı sunacak. Yani sadece glutensiz değil yağsız bir hayata da geçiş yapacaksınız!
5. Bu esnada nohutları sudan geçirin ve pancar kökü, sarımsak, tahin, kimyon, limon suyu, tuz, zeytinyağı ile birlikte blender yardımıyla çekin.
6. Kavrulan domatesli yumurtalı karışımı servis tabağına alın, yanına da enfes humustan koyun. Üzerine dilerseniz taze kişniş ekleyip servis edin.
Harika görünüyor! 🌸
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