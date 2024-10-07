Gizli Gizli Dinlediğinizi Biliyoruz: Çok Sevdiğinizi İtiraf Etmeniz Gereken 13 Şarkı
Gizli Gizli Dinlediğinizi Biliyoruz: Çok Sevdiğinizi İtiraf Etmeniz Gereken 13 Şarkı
Bu şarkılar dilimize dolandı bir kere... Ortamlarda dinlediğimizi itiraf etmekte güçlük çektiğimiz o şarkılar.
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1. Fatih Bulut & Elmas - Gör Bak
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2. Romantik Erhan & Bayan Romantik - Kocam da Kocam
3. Aleyna Tilki - Ayrı Gitme
4. Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim
5. Mustafa Ceceli - Maşallah
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6. İbrahim Tatlıses - Leylim Ley
7. Ece Seçkin - Adeyyo
8. Derya Uluğ - Yabani
9. Rafet El Roman - Bana Sen Lazımsın
10. Emre Altuğ - Sıcak
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