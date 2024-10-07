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Gizli Gizli Dinlediğinizi Biliyoruz: Çok Sevdiğinizi İtiraf Etmeniz Gereken 13 Şarkı

etiket Gizli Gizli Dinlediğinizi Biliyoruz: Çok Sevdiğinizi İtiraf Etmeniz Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 22:43

Bu şarkılar dilimize dolandı bir kere... Ortamlarda dinlediğimizi itiraf etmekte güçlük çektiğimiz o şarkılar.

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1. Fatih Bulut & Elmas - Gör Bak

2. Romantik Erhan & Bayan Romantik - Kocam da Kocam

3. Aleyna Tilki - Ayrı Gitme

4. Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim

5. Mustafa Ceceli - Maşallah

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6. İbrahim Tatlıses - Leylim Ley

7. Ece Seçkin - Adeyyo

8. Derya Uluğ - Yabani

9. Rafet El Roman - Bana Sen Lazımsın

10. Emre Altuğ - Sıcak

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11. Fatih Ürek - Hadi

12. İrem Derici - Yaz Gülü

13. Melike Şahin - Ortak

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