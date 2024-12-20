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Gizemli Bankamatik İnsanlarından Silmeyen Silgiye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gizemli Bankamatik İnsanlarından Silmeyen Silgiye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.12.2024 - 18:05

Elon Musk'ın X olarak değiştirdiği Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hemen iade!

Hemen iade!
twitter.com

Kalitede zirve!

Kalitede zirve!
twitter.com

Yapacak bir şey yok.

Yapacak bir şey yok.
twitter.com

Tabak sünnetlenmiş.

Tabak sünnetlenmiş.
twitter.com
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Bunun tek çoraplısı yok mu?

Bunun tek çoraplısı yok mu?
twitter.com

DMO kalitesiyle...

DMO kalitesiyle...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İyiymiş.

İyiymiş.
twitter.com

Kapatalım.

Kapatalım.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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