Giyerim/Giymem Testine Göre Kiminle Sevgili Olacağını Söylüyoruz!
Giyerim/Giymem Testine Göre Kiminle Sevgili Olacağını Söylüyoruz!
Keşke kendimize sevgili seçmek, dolaptan elbise seçmek kadar kolay olsaydı... Ya da dolaptan elbise seçmek daha mı zor? Bu konu üzerine biraz düşünmemiz gerekebilir. Ünlülerin tercih ettiği kimisi normal kimisi anormal kıyafetlerden hangisini giyersin? Bu giyerim giymem testine göre kiminle sevgili olacaksın?
Haydi testeee!
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