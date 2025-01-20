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Gezegenlerin 20 – 26 Ocak Haftasına Etkisi: Çözülmemiş Sorunlar Çözüme Kavuşuyor!

etiket Gezegenlerin 20 – 26 Ocak Haftasına Etkisi: Çözülmemiş Sorunlar Çözüme Kavuşuyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 07:01

Gökyüzü bu dönem bizden daha büyük resmi düşünmemizi istiyor. Kişisel hedeflerimizin çevremizdeki dünyanın ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu ya da uyumsuz olduğunu düşünmemiz gereken zamanlardayız, doğru cevaplar ile dönüşebilmek için. Bireyselliği ekip çalışmasıyla dengeleyin ve olumlu değişime doğru cesur adımlar atmaktan çekinmeyin.

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Hafta ilerledikçe, hayatınıza nasıl daha fazla özgünlük ve yaratıcılık getirebileceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın.

Hafta ilerledikçe, hayatınıza nasıl daha fazla özgünlük ve yaratıcılık getirebileceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın.

İstemekten, kendiniz için başkaları adına harcadığınız çabayı ortaya koymaktan çekinmeyin.  Güneş, Kova enerjisi bize ilerlemenin hayat yolculuğumuzda farklı yaklaşımlar ile ilerleme cesaret etmekle başladığını hatırlatır. İster yeni bağlantılar ister yeni hedefler veya sadece bir bakış açısı değişikliği yoluyla olsun, bu hem kendinize hem de başkalarına fayda sağlayan bir büyüme zamanın içindeyiz. Gelişebilmek yenilenebilmek çözülmemiş sorunlarımızı çözüme kavuşturabilmek için.

Güneş Kova burcunda (20 Ocak): Güneş, bağımsızlığı, yeniliği ve iş birliğini teşvik ederek vizyoner etkileri yaşamlarımıza taşıyacak.

Etki: Kova, Aslan ve Boğa, bireyselliklerini kucaklamak ve benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmak için motive hissedip başarı sağlayacaklar.

Venüs Neptün uyumlu açısı (23 Ocak): Bu rüya gibi hizalama romantizmi, yaratıcılığı ve empatiyi artırır. Sanatsal arayışlar ve duygusal bağları güçlendirmek için ideal bir zamandır.

Etki: Balık, Yengeç ve Terazi yüksek sezgi ve duygusal tatmin olarak güçlenirler.

Merkür  Mars  olumlu açısı (24 Ocak): Merkür, aksiyon odaklı Mars ile uyum içinde çalışırken iletişim zahmetsizce akar. Bu yön, sorunları çözmek ve kararlı adımlar atmak için mükemmeldir.

Etki: İkizler, Başak ve Koç, net düşünme ve hızlı kararlar ile ilerler.

Boğa'da ilk çeyrek fazda Ay (25 Ocak): Ayın enerjisi, özellikle kariyer ve finansta kalıcılığı ve pratik hedeflere odaklanmayı teşvik eder.

Etki: Boğa, Oğlak ve Başak, istikrarlı bir ilerleme kaydetme konusunda güçlenmiş hissederek başarılı hamlelerde bulunurlar.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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