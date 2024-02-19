Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Başvuruları İçin Son Tarih 26 Şubat 2024

Proje direktörlüğünü Banu Seyhan’ın yaptığı yarışma kapsamında; sanatı, teknoloji ile bir araya getiren, sanatçı ve tasarımcıların geleceğin öncü bakış açılarıyla oluşturdukları medya sanatını en iyi yansıtan eserler belirlenecek. Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunlarının özgün çalışmalarıyla katılabilecekleri yarışmaya, 30 yaş altı katılımcılar 1’er eser ile başvurabilecek. kultur.istanbul/genclerealanacik adresinden online olarak yapılacak başvurular, 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.