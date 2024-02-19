Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Başvuruları İçin Son Tarih 26 Şubat 2024
Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Başvuruları İçin Son Tarih 26 Şubat 2024
İBB Kültür AŞ, genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alan yaratma hedefiyle başlattığı yarışmaların ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor. Türkiye genelinde gençlerin özgün eserleriyle katılabileceği Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması’na başvurular 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
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