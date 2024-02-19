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Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Başvuruları İçin Son Tarih 26 Şubat 2024

Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Başvuruları İçin Son Tarih 26 Şubat 2024

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.02.2024 - 14:24

İBB Kültür AŞ, genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alan yaratma hedefiyle başlattığı yarışmaların ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor. Türkiye genelinde gençlerin özgün eserleriyle katılabileceği Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması’na başvurular 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

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Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, genç sanatçıları kendilerini özgür hissettikleri bir ortamda sanat pratiklerini ve hikâyelerini anlatmaları için teşvik eden İBB Kültür AŞ, resim alanında başlattığı “Gençlere Alan Açık” yarışma serisinin ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor.

Proje direktörlüğünü Banu Seyhan’ın yaptığı yarışma kapsamında; sanatı, teknoloji ile bir araya getiren, sanatçı ve tasarımcıların geleceğin öncü bakış açılarıyla oluşturdukları medya sanatını en iyi yansıtan eserler belirlenecek. Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunlarının özgün çalışmalarıyla katılabilecekleri yarışmaya, 30 yaş altı katılımcılar 1’er eser ile başvurabilecek. kultur.istanbul/genclerealanacik adresinden online olarak yapılacak başvurular, 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Derya Yücel, Ecem Dilan Köse, Lalin Akalan, Mehmet Ünal, Murat Abbas, Ouchhh ve Selçuk Artut’tan oluşan Seçici Kurul, oylarıyla 1’inci, 2’nci ve 3’üncüyü belirleyecek. Kurul tarafından seçilen eserler, Taksim Sanat’ta sergilenerek aynı tarihlerde Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden halk oylamasına sunulacak. Kazanan eser sahibi, Halk Ödülü’nü alacak. Yarışmada Birinciye 75.000 TL, İkinciye 50.000 TL, Üçüncüye 25.000 TL ve Halk Ödülü 25.000 TL verilecek.

Katılım koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye kultur.istanbul web sayfasından ulaşılabilir.

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