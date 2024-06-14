Gen Tedavileri ile Gerçek Genom Çağı Resmen Başladı
Gen Tedavileri ile Gerçek Genom Çağı Resmen Başladı
Gen tedavileri resmen onandı
1953 yılında James D. Watson ve F. Crick’in DNA’nın yapısının keşfi ile başlayan modern genetik dönemi en sonunda meyvelerini gerçek anlamda vermeye başladı. Yaklaşık 70 yılda adım adım muazzam keşifler, buluşlar ve moleküler yaklaşımlar yapıldı. Ancak 2050’li yıllarda uygulanması planlanan “Gen Tedavilerine” daha önce erişim sağlandı. FDA önemli bir uygulama için onayı verdi.
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Konu ile ilgili görüştüğümüz Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Ulucan “Hepimiz çok ama çok heyecanlıyız. Her ne kadar daha uygulanmasına zaman olsa da ilk sonuçlar olmamız gereken yerlerle ilgili ipuçları verdi.” diyerek eğer tedavinin başarı hedefleri gerçekleştirilirse resmi olarak Genom çağının başlayacağını belirtti.
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