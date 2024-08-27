Bu testi çözüyorsan hayatında biri yok demektir, yanlış mıyız? Umarız hayatına sevebileceğin ve seni aynı şekilde sevebilecek biri girer ve çok mutlu olursunuz.

Neyse, testimizi çözelim de bakalım gelecekteki sevgilin sana hangi şarkıyı armağan etmeli, beraber görelim!