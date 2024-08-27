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Gelecekteki Sevgilin Sana Hangi Şarkıyı Armağan Etmeli?

etiket Gelecekteki Sevgilin Sana Hangi Şarkıyı Armağan Etmeli?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 00:34

Bu testi çözüyorsan hayatında biri yok demektir, yanlış mıyız? Umarız hayatına sevebileceğin ve seni aynı şekilde sevebilecek biri girer ve çok mutlu olursunuz.

Neyse, testimizi çözelim de bakalım gelecekteki sevgilin sana hangi şarkıyı armağan etmeli, beraber görelim!

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1. İlk soru! Bir ilişkiye başladığında en çok neye önem verirsin?

2. İlk buluşmada sence bunlardan hangisi yapılmalı?

3. Gelecekteki partnerinin seni en çok nasıl etkilemesini istersin?

4. Birlikte seyahate çıkmayı planladığınızda nereye gitmek istersin diye sorsak?

5. Bir ilişkiye dair en büyük hayalin nedir?

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6. Partnerinin sana doğum gününde ne hediye etmesini istersin?

7. Bir ilişkide seni en çok ne rahatsız eder?

8. Gelecekteki partnerinin hangi karakter özelliği olmalı?

Mehmet Erdem - Olur Ya!

Bora Öztoprak - Seni Seviyorum!

Gülşen - Büyük Hatırın Var!

Harun Kolçak & Gökhan Türkmen - Yanımda Kal!

Pinhani - Çok Aşık!

Sıla - Sevişmeden Uyumayalım!

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