Gelecekteki Sevgilin Sana Hangi Şarkıyı Armağan Etmeli?
Gelecekteki Sevgilin Sana Hangi Şarkıyı Armağan Etmeli?
Bu testi çözüyorsan hayatında biri yok demektir, yanlış mıyız? Umarız hayatına sevebileceğin ve seni aynı şekilde sevebilecek biri girer ve çok mutlu olursunuz.
Neyse, testimizi çözelim de bakalım gelecekteki sevgilin sana hangi şarkıyı armağan etmeli, beraber görelim!
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1. İlk soru! Bir ilişkiye başladığında en çok neye önem verirsin?
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2. İlk buluşmada sence bunlardan hangisi yapılmalı?
3. Gelecekteki partnerinin seni en çok nasıl etkilemesini istersin?
4. Birlikte seyahate çıkmayı planladığınızda nereye gitmek istersin diye sorsak?
5. Bir ilişkiye dair en büyük hayalin nedir?
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