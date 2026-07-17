Geçmişten Bugüne Taşıdığın Görünmez Bağlar

İnsan annesinden kaçtığını düşünürken aslında bedenden, dünyadan ya da almaktan kaçıyor olabilir.

Babasına öfkeli olduğunu düşünürken gelecekle, ruhla ya da bırakmakla arasına mesafe koymuş olabilir. Şimdi ne kadar önemli bir bilgi bu, değil mi?

Çünkü dışarıdaki anne ve baba yalnızca dışarıdaki kişiler değildir. Onların temsil ettiği her enerji bizim de içimizdedir. Bu nedenle birini uzağa koyduğumuzda, bazen kendi içimizdeki bir parçayı da uzağa koyarız. İdrak Şifası, tam da burada başlar.

Gördüğümüz şeyin hayatımızda neye dönüştüğünü fark ettiğimizde, eski döngüyü devam ettirmek yerine yeni bir seçim yapabiliriz.