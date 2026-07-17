Geçmişten Bugüne Taşıdığın Görünmez Bağlar
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Hayatımızda tekrar eden bazı olaylara baktığımızda çoğu zaman yalnızca bugünü görüyoruz. Aynı ilişki biçimleri, aynı kırgınlıklar, benzer maddi sorunlar ya da bir türlü aşamadığımız duygular…
Peki bunların hepsi gerçekten yalnızca bugüne mi ait?
Hayatımızdaki birçok olayın ilk izleri, ilk yedi yaşın içinde oluşur. Sonra bu izler farklı biçimlerde 14, 21 ve 28 yaş döngülerinde yeniden karşımıza çıkabilir. Olay değişir, kişiler değişir ama bize anlatılan konu çoğu zaman aynı kalır.
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İlk Yedi Yaş Bize Neyi Anlatır?
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Kaçtığımız Şey Bazen Kendimizin Bir Parçasıdır
Anneyle Almayı, Babayla Vermeyi İyileştirmek
Geçmişi ve Geleceği Kucaklayarak Şimdiye Gelmek
Arzu edenler, “Soylardan Aktarılan Enerjiler – Kendine Atalar Dizini Çalışması” nın kısa bir bölümünü izleyebilirler 👇
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