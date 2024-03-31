Gaziantep Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları! Gaziantep'te Seçimleri Kim Kazandı?
Gaziantep Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları! Gaziantep'te Seçimleri Kim Kazandı?
Milyonların oy kullandığı 2024 Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 31 Mart saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Gaziantep'te son durum nasıl? Gaziantep'te Hangi aday önde? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Gaziantep 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Gaziantep 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gaziantep'te Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Gaziantep'te Hangi Aday Önde?
Gaziantep'te Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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