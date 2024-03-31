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Gaziantep Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları! Gaziantep'te Seçimleri Kim Kazandı?

Gaziantep Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları! Gaziantep'te Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 22:23

Milyonların oy kullandığı 2024 Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 31 Mart saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Gaziantep'te son durum nasıl? Gaziantep'te Hangi aday önde? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Gaziantep 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Gaziantep 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Gaziantep 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Gaziantep'te hangi aday önde? Gaziantep Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Gaziantep Yerel Seçim sonucu 👇

Gaziantep'te Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Gaziantep'te Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 22.22 itibarıyla Gaziantep genelinde sandıkların yüzde 66,75'i açıldı.

Gaziantep'te Hangi Aday Önde?

Gaziantep'te Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Gaziantep genelinde sandıkların yüzde 66,75'i açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 37,49 oy oranıyla AK Parti'nin Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin önde. İşte, Gaziantep'te son durum: 

  • AK Parti Fatma Şahin: %37,49

  • CHP Muzaffer Ertürk: %29,43

Gaziantep'te Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Gaziantep'te Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Sayım devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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