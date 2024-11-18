Gastronomi Yolculuğuna Çıkıyoruz: Yemek Yapmayı Sanata Dönüştüren 10 Şef Tarifi

Gordon Ramsay'i tanımayan yoktur. Ramsay'in de bir imza tabağı var elbette. Sığır Wellington zaten bilinen bir tarif ama onu en güzel şekilde yapanlardan biri Ramsay. Bu tabakta Fransız tekniğiyle İngiliz damak tadını bir araya getiriyor. Etin en güzel hallerinden olan bu tabakta hamur da ön planda. İçinde yumuşacık bir et ve çıtır çıtır hamuruyla her lokmada lezzeti ve dengeyi bulmak mümkün.