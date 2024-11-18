Gastronomi Yolculuğuna Çıkıyoruz: Yemek Yapmayı Sanata Dönüştüren 10 Şef Tarifi
Gastronomi Yolculuğuna Çıkıyoruz: Yemek Yapmayı Sanata Dönüştüren 10 Şef Tarifi
Yemek yapmak sadece doymaktan ibaret değil elbette. Yemek yapmayı bir sanata dönüştüren şeflerin bazı tabakları kendilerine hayran bırakıyor. Şeflerin imza tabaklarından bazı örnekleri sizin için derledik!
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1. Parmesan’ın Beş Farklı Hali
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2. Sığır Wellington
3. Ben Saksı Değilim
4. Kerevizli Makarna
5. Duxelle Dana Pirzola
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