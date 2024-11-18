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Gastronomi Yolculuğuna Çıkıyoruz: Yemek Yapmayı Sanata Dönüştüren 10 Şef Tarifi

etiket Gastronomi Yolculuğuna Çıkıyoruz: Yemek Yapmayı Sanata Dönüştüren 10 Şef Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 20:31

Yemek yapmak sadece doymaktan ibaret değil elbette. Yemek yapmayı bir sanata dönüştüren şeflerin bazı tabakları kendilerine hayran bırakıyor. Şeflerin imza tabaklarından bazı örnekleri sizin için derledik!

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1. Parmesan’ın Beş Farklı Hali

1. Parmesan’ın Beş Farklı Hali

Massimo Bottura tarafından yapılan bu tabak parmesan odaklı. Peynirden nasıl bir tabak çıkabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu tabak sizi yanıltacak! Bottura şefin peyniri beş farklı teknikle yaptığı bu tabakta her şey parmesandan. Erimiş, kıtır, kremalı, köpüklü ve pudra hallerinde parmesanı tabakta görmek mümkün. Yaratıcı tabak görüntüsüyle de hayran bırakan bir sanat eseri!

2. Sığır Wellington

2. Sığır Wellington

Gordon Ramsay'i tanımayan yoktur. Ramsay'in de bir imza tabağı var elbette. Sığır Wellington zaten bilinen bir tarif ama onu en güzel şekilde yapanlardan biri Ramsay. Bu tabakta Fransız tekniğiyle İngiliz damak tadını bir araya getiriyor. Etin en güzel hallerinden olan bu tabakta hamur da ön planda. İçinde yumuşacık bir et ve çıtır çıtır hamuruyla her lokmada lezzeti ve dengeyi bulmak mümkün.

3. Ben Saksı Değilim

3. Ben Saksı Değilim

Somer şefi hepimiz Masterchef yarışmasından tanıyoruz. Somer şefin birçok imza yemeği var ama bunlar arasında sanat yanı yüksek tabaklardan biri 'Ben Saksı Değilim' tabağı. Eğlenceli adı ve farklı görüntüsü ile dikkat çeken tabağın yapılışı göründüğünden çok daha zor! Marine işlemi ve daha birçok işlemle meydana gelen tabak önce göze sonra mideye hitap ediyor.

4. Kerevizli Makarna

4. Kerevizli Makarna

Rene Redzepi, İskandinav mutfağının yenilikçi şeflerinden. Redzepi, yaptığı yemeğe önce görüp aşık olmanızı daha sonra ise lezzetine hayran kalmanızı istiyor. Yemeği sanata dönüştürme konusunda usta olan Rene Redzepi Omnivore dizisisinin de yaratıcısı.

5. Duxelle Dana Pirzola

5. Duxelle Dana Pirzola

Masterchef yarışmasından bir tabak daha. Mehmet şef tarafından hazırlanan Duxelle Dana Pirzola tabağı sanatsal bir çalışma adeta. Lezzetli pirzola harçla buluştuğunda lezzeti katlanıyor. Lezzetin ötesinde göze de hitap eden bir tabak nefis bir uyumun sonucu. Zengin tadı ve eşsiz görüntüsü olan şef tabağı sanatla yemeği buluşturan çalışmalardan.

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6. Ragu ve Cetarese Soslu Spagetti

6. Ragu ve Cetarese Soslu Spagetti

Massimo Bottura tarafından yapılan tabak temelde bir spagetti tarifi. Bottura, geleneksel yemekleri, yenilikçi teknikler ve sıra dışı sunumlarla bir araya getiriyor. Spagettinin modern yorumu diyebileceğimiz bu tabak et ve balık sosuyla makarnanın buluşması. Ama sosu o kadar lezzetli ki tabak şef tabağı olmaya hak kazanıyor. Tabii sadece lezzet burada ön planda değil. Onun ötesinde bir sanat da var.

7. Çikolata Baloncukları

7. Çikolata Baloncukları

Şef Andoni Aduriz tarafından yapılan bu tabak bir tatlı tabağı. Yaratıcı bir tabak olarak nitelenen Çikolata Baloncukları Aduriz'in öne çıkan tabaklarından. Şef modern teknikleri ve geleneksel malzemelerle bir araya getirerek müthiş tabaklar ortaya çıkarıyor. Etkileyici yemekler ortaya koyan Aduriz'in tabağı görsel açıdan da lezzet açısından da oldukça tatmin edici!

8. Boeuf Bourguignon

8. Boeuf Bourguignon

Ünlü Anthony Bourdain'ın klasik yemeği olan Boeuf Bourguignon Fransız mutfağının önde gelen yemeklerinden biri. Yavaş pişirilen etin yoğun aroması bu yemeğin lezzetli olmasının sırrı. Pişirmesiyle ve lezzetiyle önde olan tabak kaliteli malzemelerle yapılıyor, bu da lezzetli olmasını sağlayan  önemli bir etken.

9. Mafaldine

9. Mafaldine

Kristen Kish'in hazırladığı tabak bir makarna yemeği. İtalyan lezzetlerinden olan makarnanın modern yorumu olan tabak birçok mutfağın harmanlanmasıyla yaratılmış. Kish, geleneksel Mafaldine makarnasını yorumlayarak bu tabağı ortaya çıkarıyor. Mükemmel tekniği geleneksel tariflerde uygulayan Kish, bu tabaklara modern bir yorum katıyor.

10. Kir Breton

10. Kir Breton

Dominique Crenn, Fransız bir şef. Klasik Fransız Kir kokteyli ile hazırlanan Kir Breton tarifini modern şekilde yorumlayan şef Dominique bu kokteyli yenilebilir hale getiriyor. Elma şarabı, kakao yağı ve beyaz çikolatanın uyumuyla meydana getirilen Kir Breton'un sunumu, lezzetinin önüne geçmiş gibi duruyor. Ayrıca şef bu tarifi alkolsüz şekilde de yapıyor.

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