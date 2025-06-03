Gaslighting: Gerçekliği Sarsan Sessiz Manipülasyon
“Sen fazla alıngansın.”
“Bunu tamamen uyduruyorsun.”
“Abartıyorsun, olanları yanlış hatırlıyorsun.”
Eğer bu cümleleri sık sık duyuyorsan, farkında olmadan bir tür psikolojik manipülasyon olan gaslighting’e maruz kalıyor olabilirsin. Sessiz ama derin etkiler bırakan bu manipülasyon biçimi, insanın en temel güven duygusunu hedef alır: Kendi gerçekliğine olan güvenini.
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Gaslighting Nedir?
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