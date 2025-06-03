Gaslighting: Gerçekliği Sarsan Sessiz Manipülasyon

Gaslighting, bir kişinin diğerini sistematik olarak kendi algılarını, duygularını ve hafızasını sorgulamaya zorlayacak şekilde manipüle etmesidir. Terim, 1944 yapımı Gas Light filminden gelir. Filmde bir adam, evdeki gaz lambalarını gizlice kısar ama bunu inkâr eder. Böylece eşinin algılarını sorgulamasına ve zamanla kendinden şüphe etmesine yol açar. Bugün “gaslighting” kelimesi, karşı tarafın akıl sağlığını ve gerçeklik algısını sarsacak düzeyde manipülasyon anlamında kullanılıyor.

Bu Kadar Etkili Olmasının Sebebi Ne?

Gaslighting, genellikle sinsi ilerler. Başta küçük çelişkilerle başlar: “Hayır öyle demedim ki” gibi… Ancak zamanla kişinin kendi duygularına güveni azalır, karar verme yetisi zayıflar ve sürekli özür dileyen birine dönüşür.

Araştırmalar, gaslighting’e maruz kalan kişilerin daha yüksek oranda anksiyete, depresyon ve düşük benlik saygısı yaşadığını gösteriyor.