Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a Cevap
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a Cevap
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tartıştığı Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarına cevap verdi.
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Dev derbiye ise maç önünde ve maç sonunda yaşanan tartışmalar damgasını vurmuştu. Karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zeminine çıkan Mert Hakan, sarı-kırmızılı tribünlerden gelen tepkilere Fenerbahçe armasını öperek cevap verince Kerem Aktürkoğlu ve diğer Galatasaraylı futbolcularla arasında tartışma çıkmıştı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı, Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılırken "Korkak herif" dediği bir videoyu paylaştı. Mert Hakan Yandaş ise bu paylaşımı alıntılayarak "5'e 1 dayak yerken" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı ve Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi.
“Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı. Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz. Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez. Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
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