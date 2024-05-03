Futbolda Milyonlarca Taraftarı İlgilendiren Karar: Tribün Kapatma Cezası Kaldırılıyor

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2019-2020 liginde Trabzonspor’da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında küfür eden bir kısım taraftar nedeniyle bir tribünün tamamının biletlerini bloke etti. Küfür etmediği halde cezaya maruz kalan Trabzonspor taraftarı avukat Dursun Küçük, Kamu Denetçiliğine başvurdu. Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Kamu Denetçiliği binlerce taraftarı ilgilendiren bir karar verdi.