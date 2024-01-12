Franz Beckenbauer Efsanesi

Beckenbauer evli olmasına rağmen (o dönemde Brigitte Fasching ile evliydi), 1980'lerin ortalarında Young ile birkaç yıl süren bir ilişki yaşadı.

İlişki, 1988'de Alman bir magazin dergisinin Beckenbauer ve Young'ı birlikte tatildeyken fotoğraflamasıyla medyada büyük yankı uyandırdı. Bu haber, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı ve Beckenbauer'ın imajına zarar verdi.

Beckenbauer'ın evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşaması birçok kişi tarafından ahlaki açıdan yanlış bulundu. Bu durum, halkın bir bölümünün Beckenbauer'a olan bakışını değiştirdi ve birçok hayranını kaybetmesine neden oldu.

Beckenbauer, ilişkisini kabul etti ancak kendisini savunmak için Young'ın hamile olduğunu ve ilişkisini bitirmeyi reddettiğini söyledi.

Bu açıklama, halkın tepkisini daha da artırdı.

Beckenbauer'ın evliliği ve Young ile ilişkisi arasındaki ikilem birkaç yıl sürdü. 1990 yılında Beckenbauer, Young ile ilişkisini sonlandırdı ve karısı Brigitte ile 1990 yılında boşandı.

Beckenbauer'in Young ile ilişkisi, futbol kariyerindeki başarılarından daha fazla akıllarda kaldı. Bu olay, onun Alman halkı nezdinde imajını zedelemeye devam etti ve Beckenbauer'ın futbol dışında özel hayatı ile ilgili her zaman spekülasyonlara yol açtı.

Young'ın Beckenbauer'a karşı 1993 yılında açtığı tazminat davası mahkeme dışında çözümlendi. Bu dava ile ilgili detaylar kamuoyuna açıklanmadı.

Beckenbauer'in Young ile ilişkisi, futbol dünyasında yaşanan skandallar arasında önemli bir örnektir. Bu olay, sporcuların özel hayatlarının kamuoyunun ilgisini nasıl çekebileceğini ve ahlaki açıdan tartışmalı ilişkilerin bir sporcunun imajını nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.