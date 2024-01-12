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Franz Beckenbauer Efsanesi

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Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
12.01.2024 - 14:40

Franz Beckenbauer'in ABD'li model Sunny Young ile 1980'lerde yaşadığı ilişki, kariyerinde kendisinin en çok eleştirildiği olaylardan biridir.

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İşte bu ilişki hakkında bilinenler:

İşte bu ilişki hakkında bilinenler:

Beckenbauer evli olmasına rağmen (o dönemde Brigitte Fasching ile evliydi), 1980'lerin ortalarında Young ile birkaç yıl süren bir ilişki yaşadı.

İlişki, 1988'de Alman bir magazin dergisinin Beckenbauer ve Young'ı birlikte tatildeyken fotoğraflamasıyla medyada büyük yankı uyandırdı. Bu haber, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı ve Beckenbauer'ın imajına zarar verdi.

Beckenbauer'ın evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşaması birçok kişi tarafından ahlaki açıdan yanlış bulundu. Bu durum, halkın bir bölümünün Beckenbauer'a olan bakışını değiştirdi ve birçok hayranını kaybetmesine neden oldu.

Beckenbauer, ilişkisini kabul etti ancak kendisini savunmak için Young'ın hamile olduğunu ve ilişkisini bitirmeyi reddettiğini söyledi.

Bu açıklama, halkın tepkisini daha da artırdı.

Beckenbauer'ın evliliği ve Young ile ilişkisi arasındaki ikilem birkaç yıl sürdü. 1990 yılında Beckenbauer, Young ile ilişkisini sonlandırdı ve karısı Brigitte ile 1990 yılında boşandı.

Beckenbauer'in Young ile ilişkisi, futbol kariyerindeki başarılarından daha fazla akıllarda kaldı. Bu olay, onun Alman halkı nezdinde imajını zedelemeye devam etti ve Beckenbauer'ın futbol dışında özel hayatı ile ilgili her zaman spekülasyonlara yol açtı.

Young'ın Beckenbauer'a karşı 1993 yılında açtığı tazminat davası mahkeme dışında çözümlendi. Bu dava ile ilgili detaylar kamuoyuna açıklanmadı.

Beckenbauer'in Young ile ilişkisi, futbol dünyasında yaşanan skandallar arasında önemli bir örnektir. Bu olay, sporcuların özel hayatlarının kamuoyunun ilgisini nasıl çekebileceğini ve ahlaki açıdan tartışmalı ilişkilerin bir sporcunun imajını nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.

Franz Beckenbauer, kariyeri boyunca başka bazı skandallarla da gündeme geldi.

Franz Beckenbauer, kariyeri boyunca başka bazı skandallarla da gündeme geldi.

Bu skandallardan en önemlisi, 2014 yılında ortaya çıkan FIFA yolsuzluk skandalıdır.

FIFA yolsuzluk skandalı, FIFA'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliğini Almanya'ya nasıl verdiğiyle ilgilidir. Soruşturma sonucunda, Beckenbauer'in bu süreçte yolsuzluk yaptığına dair deliller ortaya çıktı. Beckenbauer, bu iddiaları reddetti, ancak 2015 yılında FIFA'dan ihraç edildi.

Franz Beckenbauer, 1966'da Brigitte Fasching ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuğu oldu: Stephan, Michael ve Andrea. 1990'da boşandılar.

1993'te Heidi Burmester ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuğu oldu: Laura. 2006'da boşandılar.

Beckenbauer, özel hayatı ve kariyeri boyunca birçok tartışmaya konu oldu. 

Ancak, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Franz Beckenbauer, 11 Eylül 1945'te Münih, Almanya'da doğdu, futbol kariyerine 1958'de SC München 06'da başladı.

Franz Beckenbauer, 11 Eylül 1945'te Münih, Almanya'da doğdu, futbol kariyerine 1958'de SC München 06'da başladı.

1965'te Bayern Münih'e transfer oldu ve burada 11 yıl boyunca oynadı. 

Bayern Münih ile 4 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazandı. 1966 ve 1968'de Almanya'da, 1976'da ise Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi.

1965'te Almanya Milli Takımı'na seçildi. 1972'de Avrupa Şampiyonu, 1974'te ise Dünya Kupası şampiyonu oldu. Beckenbauer, bu iki şampiyonlukta da kaptanlık yaptı. 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Yugoslavya'ya yenilerek ikinci oldu.

1977-1980 yılları arasında ABD'de New York Cosmos forması giydi.

1982'de Bayern Münih'in teknik direktörlüğüne getirildi ve 1987'ye kadar bu görevi sürdürdü. Bu dönemde Bayern Münih, 2 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazandı.

1990'da Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Beckenbauer yönetiminde Almanya, 1990 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

Beckenbauer, futbol kariyerinde elde ettiği başarılarla tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir.

 2003'te Pelé tarafından seçilen FIFA 100 listesinde yer aldı.

Beckenbauer, futbolda devrim yaptı. 

Libero pozisyonunun modern yorumcusu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk Alman teknik direktör olarak tarihe geçmiştir.

Franz Beckenbauer, futbola birçok yenilik ve özellik kazandıran bir oyuncu ve teknik direktördür.

Oyucu olarak, libero pozisyonunun modern yorumcusu olarak kabul edilmektedir. Libero, defansın önünde oynayan ve hem savunma hem de hücumda görev yapan bir oyuncudur. Beckenbauer, bu pozisyonu, defansif becerilerinin yanı sıra, top sürme, pas verme ve gol atma gibi hücum becerilerini de kullanarak bir üst seviyeye taşımıştır.

Beckenbauer, aynı zamanda, futbolda 'oyun kurucu' kavramının da öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Beckenbauer, hem defans hem de hücumda oynayabilen ve oyunun gidişatını belirleyebilen bir oyuncu olmasıyla, futbolda 'oyun kurucu' kavramının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Teknik direktör olarak, 1990 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk Alman teknik direktör olarak tarihe geçmiştir. Beckenbauer'in teknik direktörü olduğu Almanya Milli Takımı, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olmuştur.

Beckenbauer, futbola yaptığı katkılarla, 'futbolun kralı' olarak anılmaktadır.

Franz Beckenbauer, futbolun dışında da birçok hobiye sahipti.

Franz Beckenbauer, futbolun dışında da birçok hobiye sahipti.

• Beckenbauer, dünyanın her yerinde seyahat etmekten hoşlanırdı. Özellikle, yeni kültürleri ve yerleri keşfetmeyi severdi.

• Beckenbauer, doğada vakit geçirmekten de hoşlanırdı. Özellikle, dağları ve ormanları gezmeyi severdi.

• Beckenbauer, sanata da ilgi duyardı. Özellikle, resim ve heykel sanatına ilgi duyardı.

• Beckenbauer, müziğe de ilgi duyardı. Özellikle, klasik müzik dinlemeyi severdi.

• Beckenbauer, okumayı da severdi. Özellikle, tarih ve siyaset kitaplarını okumayı severdi. 

Franz Beckenbauer, lüks ve performanslı arabalara ilgi duyardı. En sevdiği arabalar arasında şunlar yer alıyordu:

• Beckenbauer, Mercedes-Benz SL'yi 'hayalinin arabası' olarak tanımlamıştı. Bu arabanın, lüks, performans ve konforu bir arada sunduğunu düşünüyordu.

• Porsche 911'i de çok severdi. Bu arabanın, sportif tasarımı ve güçlü motoru ile dikkat çektiğini düşünüyordu.

• Beckenbauer, Ferrari 360 Modena'yı da koleksiyonunda bulunduruyordu. Bu arabanın, İtalyan tasarımı ve güçlü motoru ile dikkat çektiğini düşünüyordu.

Beckenbauer, bu arabaları, genellikle özel etkinlikler ve tatiller için kullanırdı. Ayrıca, futbol kariyeri boyunca da bu arabaları sık sık kullanırdı.

Franz Beckenbauer Türkiye'ye de geldi.

1990 yılında, Almanya Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, Türkiye'yi ziyaret etti. Beckenbauer, Ankara'da düzenlenen bir törene katıldı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görüştü. 

Ayrıca, İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının maçını izledi.

Beckenbauer, Türkiye'ye ikinci kez de 2005 yılında geldi. 

Bu ziyaretinde, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için bulundu. Beckenbauer, finalde Liverpool'u yenerek şampiyon olan Milan takımını tebrik etti.

Franz Beckenbauer, son 5 yılını sağlık sorunlarıyla mücadele ederek geçirdi. 2019 yılında, kalbinde bir ritim bozukluğu tespit edildi ve aort kapağı ameliyatı oldu. Bu ameliyattan sonra, Beckenbauer'in sağlığı giderek kötüleşti.

2020 yılında, Beckenbauer'e Alzheimer teşhisi kondu.

 Bu teşhis, Beckenbauer'in futbol dünyasından uzaklaşmasına neden oldu.

2021 yılında, Beckenbauer'in sağlık durumu daha da kötüleşti ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede 2 ay kalan Beckenbauer, taburcu olduktan sonra evinde bakıma alındı.

Beckenbauer, geçtiğimiz günlerde, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Hatıralarımızda yer almaya devam edecek bu efsane futbol adamı.

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