Franz Beckenbauer Efsanesi

• Beckenbauer, dünyanın her yerinde seyahat etmekten hoşlanırdı. Özellikle, yeni kültürleri ve yerleri keşfetmeyi severdi.
• Beckenbauer, doğada vakit geçirmekten de hoşlanırdı. Özellikle, dağları ve ormanları gezmeyi severdi.
• Beckenbauer, sanata da ilgi duyardı. Özellikle, resim ve heykel sanatına ilgi duyardı.
• Beckenbauer, müziğe de ilgi duyardı. Özellikle, klasik müzik dinlemeyi severdi.
• Beckenbauer, okumayı da severdi. Özellikle, tarih ve siyaset kitaplarını okumayı severdi.
Franz Beckenbauer, lüks ve performanslı arabalara ilgi duyardı. En sevdiği arabalar arasında şunlar yer alıyordu:
• Beckenbauer, Mercedes-Benz SL'yi 'hayalinin arabası' olarak tanımlamıştı. Bu arabanın, lüks, performans ve konforu bir arada sunduğunu düşünüyordu.
• Porsche 911'i de çok severdi. Bu arabanın, sportif tasarımı ve güçlü motoru ile dikkat çektiğini düşünüyordu.
• Beckenbauer, Ferrari 360 Modena'yı da koleksiyonunda bulunduruyordu. Bu arabanın, İtalyan tasarımı ve güçlü motoru ile dikkat çektiğini düşünüyordu.
Beckenbauer, bu arabaları, genellikle özel etkinlikler ve tatiller için kullanırdı. Ayrıca, futbol kariyeri boyunca da bu arabaları sık sık kullanırdı.
Franz Beckenbauer Türkiye'ye de geldi.
1990 yılında, Almanya Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, Türkiye'yi ziyaret etti. Beckenbauer, Ankara'da düzenlenen bir törene katıldı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görüştü.
Ayrıca, İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının maçını izledi.
Beckenbauer, Türkiye'ye ikinci kez de 2005 yılında geldi.
Bu ziyaretinde, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için bulundu. Beckenbauer, finalde Liverpool'u yenerek şampiyon olan Milan takımını tebrik etti.
Franz Beckenbauer, son 5 yılını sağlık sorunlarıyla mücadele ederek geçirdi. 2019 yılında, kalbinde bir ritim bozukluğu tespit edildi ve aort kapağı ameliyatı oldu. Bu ameliyattan sonra, Beckenbauer'in sağlığı giderek kötüleşti.
2020 yılında, Beckenbauer'e Alzheimer teşhisi kondu.
Bu teşhis, Beckenbauer'in futbol dünyasından uzaklaşmasına neden oldu.
2021 yılında, Beckenbauer'in sağlık durumu daha da kötüleşti ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede 2 ay kalan Beckenbauer, taburcu olduktan sonra evinde bakıma alındı.
Beckenbauer, geçtiğimiz günlerde, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Hatıralarımızda yer almaya devam edecek bu efsane futbol adamı.
Twitter
Instagram
YouTube
Facebook
Linkedln
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio