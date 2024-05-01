Folk Müziğin Çınarı Van Morrisson’ın 10 Şarkısıyla Playlist’inizi Taçlandırın!
Folk Müziğin Çınarı Van Morrisson’ın 10 Şarkısıyla Playlist’inizi Taçlandırın!
Van Morrison, Kuzey İrlanda'dan bir müzisyen, 1945 doğumlu. Özellikle 'Brown Eyed Girl' şarkısıyla ünlü olan Morrison, ilk başlarda Them adında bir rock grubuyla sahne aldı, sonra solo kariyere atıldı. 'Astral Weeks' ve 'Moondance' gibi albümleriyle oldukça beğenildi. Çeşitli müzik türlerini bir araya getiren tarzıyla tanınan Morrison'ı listemize konuk ettik!
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1. Into The Mystic
2. Crazy Love
3. Days Like This
4. Moondance
5. Have I Told You Lately
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6. Someone Like You
7. Wild Night
8. Bright Side of the Road
9. And It Stoned Me
10. Domino
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