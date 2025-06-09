Flörtlerin Senin Hakkında Hangi Yanlış Sonuca Varıyor?

Senin flörtlerin seni genellikle çok sosyal ve çekici biri olarak görüyorlar. Onlar için her zaman eğlenceli, neşeli ve pozitif birisin. Ama bazen sosyal medya ve dış görünüşüne çok fazla önem verdiğin için flörtlerin seni yüzeysel bir şekilde tanıyıp yanlış değerlendirebiliyorlar. Ama senin için sosyal etkileşim en önemli şeylerden biri ve bu senin en güçlü yönün! Özgüvenin daima yüksek.