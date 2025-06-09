Flörtlerin Senin Hakkında Hangi Yanlış Sonuca Varıyor?
Flört ederken bazen kendimizi tam olarak nasıl hissettiğimizi bilemeden, karşımızdakilerin bize dair yanlış sonuçlara varması hiç de şaşırtıcı değil. Peki ya flörtlerin senin hakkında hangi yanlış sonuca varıyor? Haydi ne olduğuna birlikte bakalım!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
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2. Yakın arkadaşının senin flört ettiğini fark ettiğinde ilk tepkisi ne olur?
3. Günün hangi saatinde en çok aktif oluyorsun?
4. Flört ettiğin kişi sana sosyal medyada mesaj attığında hemen cevap verir misin?
5. Eğer flört ettiğin kişi bir konuda seni eleştirirse nasıl tepki verirsin?
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6. İlişkilerde karşı tarafa ne kadar özgürlük sağlarsın?
7. İlk buluşmada, flört ettiğin kişi hangi konuyu açarsa senin için tehlikeli olur?
8. Son olarak, flört esnasında en sık hangi konuda tartışırsın?
Seni fazla gizemli buluyorlar!
Seni fazla sosyal buluyorlar!
Seni fazla rahat buluyorlar!
Seni çok ciddi buluyorlar!
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