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Flörtlerin Senin Hakkında Hangi Yanlış Sonuca Varıyor?

etiket Flörtlerin Senin Hakkında Hangi Yanlış Sonuca Varıyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 22:03

Flört ederken bazen kendimizi tam olarak nasıl hissettiğimizi bilemeden, karşımızdakilerin bize dair yanlış sonuçlara varması hiç de şaşırtıcı değil. Peki ya flörtlerin senin hakkında hangi yanlış sonuca varıyor? Haydi ne olduğuna birlikte bakalım!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!

2. Yakın arkadaşının senin flört ettiğini fark ettiğinde ilk tepkisi ne olur?

3. Günün hangi saatinde en çok aktif oluyorsun?

4. Flört ettiğin kişi sana sosyal medyada mesaj attığında hemen cevap verir misin?

5. Eğer flört ettiğin kişi bir konuda seni eleştirirse nasıl tepki verirsin?

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6. İlişkilerde karşı tarafa ne kadar özgürlük sağlarsın?

7. İlk buluşmada, flört ettiğin kişi hangi konuyu açarsa senin için tehlikeli olur?

8. Son olarak, flört esnasında en sık hangi konuda tartışırsın?

Seni fazla gizemli buluyorlar!

Flörtlerin seni her zaman gizemli ve idealist biri olarak görüyorlar. Onlar için çok gizemlisin. Duygularını okuyamadıkları için de senden zaman zaman tedirgin oluyorlar. Gerçekten sevdiğinde, çok derin ve değerli bir ilişki kuruyorsun ama bazen fazla gizemli olman da onların seni tanımaları konusunda zorlanmalarına sebep oluyor.

Seni fazla sosyal buluyorlar!

Senin flörtlerin seni genellikle çok sosyal ve çekici biri olarak görüyorlar. Onlar için her zaman eğlenceli, neşeli ve pozitif birisin. Ama bazen sosyal medya ve dış görünüşüne çok fazla önem verdiğin için flörtlerin seni yüzeysel bir şekilde tanıyıp yanlış değerlendirebiliyorlar. Ama senin için sosyal etkileşim en önemli şeylerden biri ve bu senin en güçlü yönün! Özgüvenin daima yüksek.

Seni fazla rahat buluyorlar!

Flörtlerin seni genellikle rahat ve eğlenceli biri olarak tanıyorlar. Seninle vakit geçirmek hiç zor değil çünkü her anı doyasıya yaşıyorsun. Fakat bazen, sana bağlı olmayan durumlarda rahat olmaya odaklandığın için flörtlerin seni fazla kayıtsız veya ilgisiz bulabiliyorlar. Ama senin için gerçek bir bağlantı kurmak önemli değil; sana göre, hayatı rahatça ve eğlenceli bir şekilde yaşamak önemli!

Seni çok ciddi buluyorlar!

Flörtlerin seni genellikle çok ciddi ve hedef odaklı biri olarak görüyorlar. Her şeyin bir amacı olduğunu ve asla boşuna zaman harcamadığını düşünüyorlar. Hatta kendini pek anlatmadığın için seni fazla işkolik veya duygusuz olarak algılayabiliyorlar. Eğer ilişkide kalıcılık istiyorsan bazen duygusal yönlerini de paylaşmalısın. Senin için bir ilişki ancak sağlam temeller üzerine inşa edildiğinde değer kazanıyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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