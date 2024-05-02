Floransa'da Taş Villanın Fiyatı, Bahçelievler'deki 3+1 Evle Aynı Olunca Karşılaştırma Kaçınılmaz Oldu
Floransa'da Taş Villanın Fiyatı, Bahçelievler'deki 3+1 Evle Aynı Olunca Karşılaştırma Kaçınılmaz Oldu
Türkiye'de konut fiyatlarının geldiği seviye malum. Yurt dışındaki evlerle karşılaştırmada da gün geçmiyor ki şaşırtan bir ilan görülmesin.
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İtalya'da Floransa'da havuzlu 70 metrekare ev, 700 metrekare bahçesi olan taş bir ev gördünüz.
Evin fiyatı 300 bin euro yani 10 milyon 50 bin Türk Lirası (düz hesap 35 TL euro kurundan hesaplarsak).
Havuzlu bir sitede, İstanbul Bahçelievler'de de aynı fiyata 3+1 bir ev alabiliyorsunuz.
Ortak noktaları sadece fiyat değil, açık mutfağı da var iki evin de.
Sosyal medyada da Aykırı'nın karşılaştırdığı bu iki ev ilgi çekti.
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Yorumlarda da gelir adaletsizliği öne çıktı.
Ev fiyatlarında gelinen son durum vatandaşlar için ev almayı hayal haline getirirken,
300 bin euroya satılan iki evin konum farkı da yorumlara damga vuran diğer bir etken oldu.
Siz ne dersiniz?
Bu iki evin fiyatlarının aynı olması normal mi?
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Siz Floransa'daki evi mi, İstanbul Bahçelievler'deki evi mi tercih edersiniz?
Ev fiyatlarının geldiği bu durumda hangisi daha cazip?
Yorumlara bekliyoruz.
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