Fit Kalmak İçin Neyi Farklı Yapıyorlar? Asyalıların Beslenme Felsefesini Anlatıyoruz!

Asya'da ana yemeğin et olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yemeğe lezzet katan bir bileşen olarak karşımıza çıkar! Bir tabak dolusu tavuk ya da biftek yerine sebzelerle harmanlanmış bir şekilde sunulur. Hem kalori alımı kontrollü olur hem de vücuda giren doymuş yağ oranı az olur.