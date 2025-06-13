onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Fit Kalmak İçin Neyi Farklı Yapıyorlar? Asyalıların Beslenme Felsefesini Anlatıyoruz!

etiket Fit Kalmak İçin Neyi Farklı Yapıyorlar? Asyalıların Beslenme Felsefesini Anlatıyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 19:03

Asyalıların genellikle fit olmaları sadece genetik ile açıklanmaz! Kapsamlı bir yaşam tarzından bahsetmemiz gerekiyor. bu yaşam tarzının içerisinde beslenme felsefeleri de var! Hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruyabilecekleri bir beslenme düzenine sahipler.

Gelin, birlikte Asya'ya gidelim ve beslenme felsefelerine bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sebzeleri bol bol kullanıyorlar.

Asyalıların soflarına baktığımız zaman bolca sebze kullandıklarını görüyoruz! Lahana, ıspanak, brokoli, havuç ve daha birçok sebze... Her öğünde mutlaka sebze bulunur. Et ise yardımcı öge olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden kalori alımı az olur. Ama aynı zamanda lif ve antioksidan miktarını artırır!

2. Fermente gıdalar tüketiyorlar.

Kimchi, miso, natto, kombucha! Asya mutfağının olmazsa olmaz fermente ürünleri ile karşınızdayız. Bağırsak florasını destekleyerek sindirim sistemini iyileştirirler. Sağlıklı bağırsak demek kilo kontrolünü sağlamak ve bağışıklığı güçlendirmek demek! Doğal probiyotikler!

3. Kızartmadan uzak dururlar.

Kızgın yağda bir şeyler kızartmak yerine haşlamayı tercih ederler. Yok tavada yüksek ısıda hızlı bir şekilde pişirme tekniğini de kullanırlar! Böylece yiyecekler besin değerini korurken fazla yağa maruz kalmamış olurlar. Sade ve besleyici yemekler sizi bekler!

4. Çay kültürleri gelişmiştir.

Yeşil çay, oolong ve yasemin çayı... İnsan vücuduna katkılarını saysak buraya sığmaz! Genellikle yemek sonrası sindirimi hızlandırmak amaçlı içilen bu çaylar Asyalıların vazgeçilmezi. Şekerli içecekler yerine doğal içeriklere sahip ve birçok faydaları bulunan bu çaylara yönelerek fit kalabiliyorlar.

5. Et tüketimini dengede tutuyorlar.

Asya'da ana yemeğin et olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yemeğe lezzet katan bir bileşen olarak karşımıza çıkar! Bir tabak dolusu tavuk ya da biftek yerine sebzelerle harmanlanmış bir şekilde sunulur. Hem kalori alımı kontrollü olur hem de vücuda giren doymuş yağ oranı az olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Beden ile ruh arasındaki bağı biliyorlar.

Asya kültüründe yemek yemek sadece doymak değildir! Bedenle ruh arasındaki dengenin sağlanmasında da çok önemli bir rol oynar. Ruhun nelere ihtiyacının olduğunu anlayarak yemek yenir. Böylece sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da doymuş olursunuz.

7. Doğal besinlere erişimleri kolay oluyor.

Asya mutfağında hem doğal hem de taze sebzeler bulmak çok kolay! İşlenmemiş gıdalara öncelik verirler. Paketli, katkı maddeleri çok olan ürünlerden uzak dururlar. Bu yüzden her yerde pazar kurulur. Pazardan yapılan alışveriş ile evde mis gibi sağlıklı yemekler yapılır!

8. Meyve tüketimine önem veriliyor.

Tatlı yerine ve ara öğün olarak tüketilen meyveler ile karşınızdayız! Hem sindirimi kolaylaştırmak hem de şişkinliği önlemek için sabahları ve öğleden sonraları tüketilir. Mevsiminde, taze bir şekilde tercih edilen meyveler sayesinde şeker ihtiyacı karşılanır.

9. Şifalı otlar ve baharatlar tercih ediyorlar.

Zencefili, zerdeçal, sarımsak! Yemeklere hem lezzet verir hem de sağlık katar. Metabolizmayı hızlandırır ve iltihaplanmayı önler. Bir de bağışık sistemini güçlendirir! Doğal yollarla çok rahat bir şekilde vücudunuzu desteklemiş olursunuz.

10. Yemeği evde pişirip yeme geleneğine sahipler.

Asya toplumlarında evde yemek pişirme oranının hala çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz! Porsiyon, içerik ve pişirme yöntemi kontrolünü sağlamalarına yardımcı olur. Dışarıda yenilen yemeklere göre daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenilmiş olur!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın