Fit Kalmak İçin Neyi Farklı Yapıyorlar? Asyalıların Beslenme Felsefesini Anlatıyoruz!
Asyalıların genellikle fit olmaları sadece genetik ile açıklanmaz! Kapsamlı bir yaşam tarzından bahsetmemiz gerekiyor. bu yaşam tarzının içerisinde beslenme felsefeleri de var! Hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruyabilecekleri bir beslenme düzenine sahipler.
Gelin, birlikte Asya'ya gidelim ve beslenme felsefelerine bakalım!
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1. Sebzeleri bol bol kullanıyorlar.
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2. Fermente gıdalar tüketiyorlar.
3. Kızartmadan uzak dururlar.
4. Çay kültürleri gelişmiştir.
5. Et tüketimini dengede tutuyorlar.
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6. Beden ile ruh arasındaki bağı biliyorlar.
7. Doğal besinlere erişimleri kolay oluyor.
8. Meyve tüketimine önem veriliyor.
9. Şifalı otlar ve baharatlar tercih ediyorlar.
10. Yemeği evde pişirip yeme geleneğine sahipler.
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