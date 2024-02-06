Fisher’ın Tempoyu Tutturmanı Sağlayacak 10 Şarkısı

Fisher, sahne adıyla tanınan Paul Nicholas Fisher, Avustralyalı bir house müzik prodüktörü ve DJ'dir. Fisher, 1986 yılında Güney Avustralya'da doğdu. Müzik kariyerine önce bir profesyonel sörfçü olarak başlamış, daha sonra müzikle ilgilenmeye yönelmişti. Kariyerinde farklı alanlara yönelen Fisher'ın şarkılarına bir göz atalım!