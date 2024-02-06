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Fisher’ın Tempoyu Tutturmanı Sağlayacak 10 Şarkısı

etiket Fisher’ın Tempoyu Tutturmanı Sağlayacak 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:26

Fisher, sahne adıyla tanınan Paul Nicholas Fisher, Avustralyalı bir house müzik prodüktörü ve DJ'dir. Fisher, 1986 yılında Güney Avustralya'da doğdu. Müzik kariyerine önce bir profesyonel sörfçü olarak başlamış, daha sonra müzikle ilgilenmeye yönelmişti. Kariyerinde farklı alanlara yönelen Fisher'ın şarkılarına bir göz atalım!

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1. Atmosphere

2. World Hold On

3. Take It Off

4. Losing It

5. Stop It

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6. Yeah The Girls

7. You Little Beauty

8. Just Feels Tight

9. It's A Killa

10. Wanna Go Dancin'

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