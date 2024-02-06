Fisher’ın Tempoyu Tutturmanı Sağlayacak 10 Şarkısı
Fisher’ın Tempoyu Tutturmanı Sağlayacak 10 Şarkısı
Fisher, sahne adıyla tanınan Paul Nicholas Fisher, Avustralyalı bir house müzik prodüktörü ve DJ'dir. Fisher, 1986 yılında Güney Avustralya'da doğdu. Müzik kariyerine önce bir profesyonel sörfçü olarak başlamış, daha sonra müzikle ilgilenmeye yönelmişti. Kariyerinde farklı alanlara yönelen Fisher'ın şarkılarına bir göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Atmosphere
2. World Hold On
3. Take It Off
4. Losing It
5. Stop It
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yeah The Girls
7. You Little Beauty
8. Just Feels Tight
9. It's A Killa
10. Wanna Go Dancin'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın