article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Fırsat Kapısı Aralanıyor: İş Teklifleri, Para ve Destek İçin 3 Gün!

Fırsat Kapısı Aralanıyor: İş Teklifleri, Para ve Destek İçin 3 Gün!

burç
Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugünlerde etkisini hissedeceğimiz Güneş-Jüpiter sekstiline dikkat çekti. Güner'e göre 3 gün etkili olacak bu açı, öz güveni ve iyimserliği artırırken etkili kişilerden destek görmeyi de kolaylaştırabilir.

İş teklifleri, maddi olanaklar, görünür olma şansı... Güner'in 'Fırsatları kaçırma' notuyla duyurduğu sürecin ne zaman başladığını ve neler getirebileceğini derledik. 

İşte detaylar. 

Kaynak: Twitter - Dinçer Güner

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneş ile Jüpiter Buluşması: Fırsat Açısı Ne Zaman Başlıyor?

Güneş ile Jüpiter Buluşması: Fırsat Açısı Ne Zaman Başlıyor?

Gökyüzünde bu hafta umut veren bir açı oluşuyor. Terazi burcunda ilerleyen Güneş ile Aslan burcundaki Jüpiter, 15 Ekim 2026 Perşembe günü öğle saatlerinde tam sekstil açı yapıyor. İki gök cismi bu anda kendi burçlarının 21. derecesinde, birbirinden tam 60 derece uzakta duruyor.

Astrolojide sekstil, uyumlu açılar arasında sayılıyor ve genellikle 'fırsat açısı' olarak yorumlanıyor. Bu açı her şeyi kendiliğinden getirmiyor; kapıyı aralıyor, adımı atmak ise kişiye kalıyor. Dinçer Güner etkinin 3 gün süreceğini belirtiyor. Tam açının oluştuğu 15 Ekim'i merkeze aldığımızda, etkinin 14-16 Ekim arasında yoğunlaşması bekleniyor.

Güneş ve Jüpiter Neyi Temsil Ediyor?

Güneş astrolojide kimliği, öz güveni ve görünür olmayı; Jüpiter ise büyümeyi, şansı, cömertliği ve genişlemeyi simgeliyor. Jüpiter'in kendini ifade etmenin burcu Aslan'da, Güneş'in ise ilişkilerin ve iş birliğinin burcu Terazi'de olması bu açıyı insanlarla bağ kurmak ve kendini göstermek için özellikle verimli kılıyor.

Dinçer Güner Uyardı: Çekindiğiniz O Adımı Atın!

Dinçer Güner Uyardı: Çekindiğiniz O Adımı Atın!

Dinçer Güner'e göre bu açı öz güveni yükseltiyor, iyimserliği artırıyor ve insanları daha cömert kılıyor. Takdir görmek ve etkili kişilerden destek almak da bu günlerde her zamankinden kolay olabilir. Güner, tanıtım, yayıncılık ve bir işi daha geniş kitlelere duyurmak için dönemin çok elverişli olduğunu vurguluyor.

Peki bu pratikte ne anlama geliyor? 

Bir iş görüşmesinde kendinizi daha rahat anlatabilir, uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projeyi çekinmeden paylaşabilirsiniz. Gitmeyi düşündüğünüz bir davete katılmak ya da yardım istemeye çekindiğiniz birine ulaşmak için de Güner'e göre bu günler oldukça uygun.

Birinin Size İnanması Her Şeyi Değiştirebilir

Ünlü astroloğun paylaşımındaki en dikkat çekici nokta, dışarıdan gelen güvenin gücü. Kendi değerinizden tam emin olamadığınız bir anda bir öğretmenin cesaretlendirmesi, bir yöneticinin takdiri ya da bir arkadaşınızın sizi doğru kişiyle tanıştırması beklediğiniz itici güç olabilir.

İş Teklifleri ve Maddi Fırsatlar Kapıda

Güner, bu süreçte iş tekliflerinin ve yeni fırsatların karşınıza çıkabileceğini, maddi olanakların gündeme gelebileceğini de belirtiyor. Hayatta hangi yöne gitmek istediğinize dair çevrenizden güçlü destek bulmak da bu günlerde daha kolay olabilir.

Kısacası: Kapı aralanıyor, içeri adım atmak size kalıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın