Fırsat Kapısı Aralanıyor: İş Teklifleri, Para ve Destek İçin 3 Gün!
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Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugünlerde etkisini hissedeceğimiz Güneş-Jüpiter sekstiline dikkat çekti. Güner'e göre 3 gün etkili olacak bu açı, öz güveni ve iyimserliği artırırken etkili kişilerden destek görmeyi de kolaylaştırabilir.
İş teklifleri, maddi olanaklar, görünür olma şansı... Güner'in 'Fırsatları kaçırma' notuyla duyurduğu sürecin ne zaman başladığını ve neler getirebileceğini derledik.
İşte detaylar.
Kaynak: Twitter - Dinçer Güner
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Güneş ile Jüpiter Buluşması: Fırsat Açısı Ne Zaman Başlıyor?
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