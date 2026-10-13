Fırsat Kapısı Aralanıyor: İş Teklifleri, Para ve Destek İçin 3 Gün!

Gökyüzünde bu hafta umut veren bir açı oluşuyor. Terazi burcunda ilerleyen Güneş ile Aslan burcundaki Jüpiter, 15 Ekim 2026 Perşembe günü öğle saatlerinde tam sekstil açı yapıyor. İki gök cismi bu anda kendi burçlarının 21. derecesinde, birbirinden tam 60 derece uzakta duruyor.

Astrolojide sekstil, uyumlu açılar arasında sayılıyor ve genellikle 'fırsat açısı' olarak yorumlanıyor. Bu açı her şeyi kendiliğinden getirmiyor; kapıyı aralıyor, adımı atmak ise kişiye kalıyor. Dinçer Güner etkinin 3 gün süreceğini belirtiyor. Tam açının oluştuğu 15 Ekim'i merkeze aldığımızda, etkinin 14-16 Ekim arasında yoğunlaşması bekleniyor.

Güneş ve Jüpiter Neyi Temsil Ediyor?

Güneş astrolojide kimliği, öz güveni ve görünür olmayı; Jüpiter ise büyümeyi, şansı, cömertliği ve genişlemeyi simgeliyor. Jüpiter'in kendini ifade etmenin burcu Aslan'da, Güneş'in ise ilişkilerin ve iş birliğinin burcu Terazi'de olması bu açıyı insanlarla bağ kurmak ve kendini göstermek için özellikle verimli kılıyor.