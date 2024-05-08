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Final Four'a Adını Yazdıran Panathinaikos'ta Koç Ergin Ataman Şampiyonluk İçin Çok İddialı!

Final Four'a Adını Yazdıran Panathinaikos'ta Koç Ergin Ataman Şampiyonluk İçin Çok İddialı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 08:56

Turkish Airlines Euroleague'de Maccabi'yi deviren Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yunan temsilcisinin koçu Ergin Ataman, şampiyonluk için oldukça iddialı olduklarını ifade etti.

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Play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos, seride durumu 3-2'ye getirerek Final Four'a adını yazdırdı.

Play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos, seride durumu 3-2'ye getirerek Final Four'a adını yazdırdı.

Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren Ergin Ataman, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için.

Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren Ergin Ataman, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için.

EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin." diye konuştu.

EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin." diye konuştu.

Yunan temsilcisi, Final Four'da Fenerbahçe-Monaco eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

Yunan temsilcisi, Final Four'da Fenerbahçe-Monaco eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

Final Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

Final Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.
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Ataman'ın sözleri 👇

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