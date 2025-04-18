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Feyza Civelek'in Anne Aşkından Defne Samyeli'nin Gençliğine 18 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Feyza Civelek'in Anne Aşkından Defne Samyeli'nin Gençliğine 18 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Leyla Lydia Tuğutlu

Leyla Lydia Tuğutlu

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Yüsra Geyik

Yüsra Geyik

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu
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Hazal Subaşı

Hazal Subaşı

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Zeynep Tuğçe Bayat

Zeynep Tuğçe Bayat

Hande Doğandemir

Hande Doğandemir

Defne Samyeli

Defne Samyeli
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İpek Karapınar

İpek Karapınar

Duygu Sarışın

Duygu Sarışın

Deniz Işın

Deniz Işın
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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