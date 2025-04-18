Feyza Civelek'in Anne Aşkından Defne Samyeli'nin Gençliğine 18 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Leyla Lydia Tuğutlu
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Demet Özdemir
Yüsra Geyik
Cemal Can Canseven
Hayal Köseoğlu
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Hazal Subaşı
Sinan Akçıl
Zeynep Tuğçe Bayat
Hande Doğandemir
Defne Samyeli
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İpek Karapınar
Duygu Sarışın
Deniz Işın
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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