Fethiye’de Deniz, Kum ve Güneşin Keyfini Doyasıya Yaşatacak En İyi 12 Plaj

Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin adresi. Elektrik bile olmayan bu koyda kamp yapmak ayrı bir zevk. Denizin mavisi, doğanın yeşiliyle birleşince ortaya huzur dolu bir tatil çıkıyor. Kabak Koyu’nda yoga yapmak, meditasyon yapmak veya sadece dalgaların sesini dinleyerek dinlenmek mümkün. Ayrıca koydaki patikaları takip ederek doğa yürüyüşleri yapabilir ve unutulmaz manzaralarla karşılaşabilirsiniz.