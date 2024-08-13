Fethiye’de Deniz, Kum ve Güneşin Keyfini Doyasıya Yaşatacak En İyi 12 Plaj
Fethiye’de Deniz, Kum ve Güneşin Keyfini Doyasıya Yaşatacak En İyi 12 Plaj
Fethiye; deniz, kum ve güneş üçlüsünün cenneti desek abartmış olmayız. Ölüdeniz’in büyülü mavisinden Kelebekler Vadisi’nin eşsiz doğasına kadar her köşesi keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu.
Şimdi plaj havlunuzu kaptığınız gibi bu listeye bir göz atın çünkü Fethiye’nin en iyi plajlarında sizi nelerin beklediğini öğrenince hemen yola çıkmak isteyeceksiniz!
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1. Ölüdeniz Plajı
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2. Belcekız Plajı
3. Kelebekler Vadisi Plajı
4. Gemile Koyu
5. Kabak Koyu
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6. Çalış Plajı
7. Aksazlar Koyu
8. Katrancı Koyu
9. İnlice Plajı
10. Sarıgerme Plajı
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