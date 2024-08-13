Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Fethiye’de Deniz, Kum ve Güneşin Keyfini Doyasıya Yaşatacak En İyi 12 Plaj

etiket Fethiye’de Deniz, Kum ve Güneşin Keyfini Doyasıya Yaşatacak En İyi 12 Plaj

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:31

Fethiye; deniz, kum ve güneş üçlüsünün cenneti desek abartmış olmayız. Ölüdeniz’in büyülü mavisinden Kelebekler Vadisi’nin eşsiz doğasına kadar her köşesi keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu. 

Şimdi plaj havlunuzu kaptığınız gibi bu listeye bir göz atın çünkü Fethiye’nin en iyi plajlarında sizi nelerin beklediğini öğrenince hemen yola çıkmak isteyeceksiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ölüdeniz Plajı

1. Ölüdeniz Plajı

Burası 'Mavi bayraklı plaj' denince akla gelen ilk yerlerden biri. Masmavi denizi, beyaz kumları ve çam ağaçlarının gölgesinde huzurlu anlar sunar. Üstelik fotoğraf çekmek için de harika bir yer. Deniz paraşütü yapmak isteyenler için ideal çünkü gökyüzünden baktığınızda turkuaz suların üzerinde süzülmek unutulmaz bir deneyim. Ayrıca plaj etrafındaki kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

2. Belcekız Plajı

2. Belcekız Plajı

Adrenalin sevenler buraya! Yamaç paraşütü yapmak için harika bir yer olan Belcekız, geniş kumsalı ve berrak sularıyla ünlü. Hem eğlenip hem de dinlenebileceğiniz bir plaj arıyorsanız doğru adres. Dalga sörfü meraklıları için de oldukça uygun olan bu plajda gün batımında romantik yürüyüşler yapabilirsiniz. Sahil boyunca sıralanan mekanlarda serinletici içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz.

3. Kelebekler Vadisi Plajı

3. Kelebekler Vadisi Plajı

Kelebekler Vadisi, adını içinde barındırdığı yüzlerce kelebek türünden alıyor. Plajın sakinliği ve doğallığı başınızı döndürecek. Vadi içerisindeki şelale yürüyüşleri, kamp yapma imkânı ve doğa ile baş başa kalmanın verdiği huzur burayı unutulmaz kılıyor. Kelebeklerin dansını izlerken doğanın sessizliğinde kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.

4. Gemile Koyu

4. Gemile Koyu

Antik kalıntılar arasında denize girmek istemez misiniz? Gemile Koyu, tarih ve denizi bir arada sunuyor. Şnorkel takıp su altı dünyasını keşfetmek burada bir başka keyifli. Tarihi kilise kalıntıları arasında dolaşırken geçmişin izlerini takip edebilir ve aynı zamanda berrak sularında serinleyebilirsiniz. Gün boyu denizin ve tarihin tadını çıkarırken piknik yapma imkânını da değerlendirebilirsiniz.

5. Kabak Koyu

5. Kabak Koyu

Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin adresi. Elektrik bile olmayan bu koyda kamp yapmak ayrı bir zevk. Denizin mavisi, doğanın yeşiliyle birleşince ortaya huzur dolu bir tatil çıkıyor. Kabak Koyu’nda yoga yapmak, meditasyon yapmak veya sadece dalgaların sesini dinleyerek dinlenmek mümkün. Ayrıca koydaki patikaları takip ederek doğa yürüyüşleri yapabilir ve unutulmaz manzaralarla karşılaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çalış Plajı

6. Çalış Plajı

Gün batımı izlemek isteyenlerin uğrak yeri. Çalış Plajı, uzun sahil şeridi ve dalgaların sesiyle sizi mest edecek. Akşam yürüyüşleri için de ideal. Sahil boyunca sıralanan kafe ve restoranlarda oturup gün batımını izlemek huzur dolu bir akşam geçirmenizi sağlayacak. Ayrıca plaj çevresinde bisiklet kiralayarak sahil boyunca keyifli turlar yapabilirsiniz.

7. Aksazlar Koyu

7. Aksazlar Koyu

Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere özel. Aksazlar Koyu, çam ağaçlarının gölgesinde huzurlu anlar yaşamanız için ideal. Şnorkel ve dalış meraklıları için de uygun bir yer. Ayrıca koyda deniz bisikleti kiralayarak denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Piknik alanlarında sevdiklerinizle keyifli anlar yaşayabilir mangal yapabilirsiniz.

8. Katrancı Koyu

8. Katrancı Koyu

Geniş kumsalı ve sığ deniziyle özellikle çocuklu aileler için ideal. İnlice Plajı, hem deniz hem de kara sporlarıyla ilgilenenler için uygun. Günübirlik geziler için de tercih edebilirsiniz. Plaj etrafındaki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe zaman geçirebilir, sahil boyunca bisiklet turları yapabilirsiniz. Ayrıca plajda voleybol ve futbol gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

9. İnlice Plajı

9. İnlice Plajı

Geniş kumsalı ve sığ deniziyle özellikle çocuklu aileler için ideal. İnlice Plajı, hem deniz hem de kara sporlarıyla ilgilenenler için uygun. Günübirlik geziler için de tercih edebilirsiniz. Plaj etrafındaki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe zaman geçirebilir, sahil boyunca bisiklet turları yapabilirsiniz. Ayrıca plajda voleybol ve futbol gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

10. Sarıgerme Plajı

10. Sarıgerme Plajı

Upuzun sahil şeridi ve temiz deniziyle bilinen Sarıgerme, hem yüzmek hem de güneşlenmek için harika bir yer. Ayrıca rüzgâr sörfü gibi su sporları yapma imkânı da mevcut. Plaj etrafındaki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe zaman geçirebilir sahil boyunca bisiklet turları yapabilirsiniz. Ayrıca plajda voleybol ve futbol gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Kıdrak Koyu

11. Kıdrak Koyu

Ölüdeniz’e alternatif arayanlar için harika bir seçenek. Kıdrak Koyu, doğanın kucağında sakin bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Kamp yapmak için de uygun. Plaj etrafındaki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe zaman geçirebilir denizin ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

12. Patara Plajı

12. Patara Plajı

Türkiye’nin en uzun plajlarından biri olan Patara, tarih ve doğayı bir arada sunuyor. Hem antik kent gezisi yapabilir hem de altın sarısı kumlarında güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Plaj etrafındaki tarihi kalıntılar arasında yürüyüş yapabilir, geçmişin izlerini takip edebilirsiniz. Ayrıca plajda deniz bisikleti kiralayarak denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın