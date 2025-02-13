Ferah Bir Dekorasyon İçin Evde Renkler Nasıl Kullanılmalı?
Ferah Bir Dekorasyon İçin Evde Renkler Nasıl Kullanılmalı?
Ferah bir dekorasyon için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Evi daha ferah göstermek için hangi renkleri kullanmalısın? Nelere dikkat etmelisin? Hepsini açıklıyoruz. Hadi başlıyoruz!
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1. Beyaz uyumunu yakalayın.
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2. Soft nötr renkler ile alanı daha geniş gösterin.
3. Açık mavisi ile huzurlu alanlar yaratın.
4. Açık yeşil ile eve doğa dokunuşu yapın.
5. Pudra ve pastel tonları ile eve sıcaklık katın.
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6. Koridor ve geçiş noktalarını renklendirin.
7. Tavanları açık renk boyayın.
8. Açık ahşap tonlarını tercih edin.
9. Tek bir duvarı canlı renkler ile renklendirin.
10. Açık tonlu perdeler tercih edin.
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11. Metalik ve yansıtıcı yüzeylerden yararlanın.
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