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Ferah Bir Dekorasyon İçin Evde Renkler Nasıl Kullanılmalı?

etiket Ferah Bir Dekorasyon İçin Evde Renkler Nasıl Kullanılmalı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 12:31

Ferah bir dekorasyon için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Evi daha ferah göstermek için hangi renkleri kullanmalısın? Nelere dikkat etmelisin? Hepsini açıklıyoruz. Hadi başlıyoruz!

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1. Beyaz uyumunu yakalayın.

1. Beyaz uyumunu yakalayın.

Duvarlarda mat beyaz kullanarak alanı daha büyük ve aydınlık gösterirken beyaz aksesuar ve mobilyalar ile ferah görünümü yakalayabilirsin çünkü beyaz ışığı yansıtır, evi daha geniş ve ferah gösterir.

2. Soft nötr renkler ile alanı daha geniş gösterin.

2. Soft nötr renkler ile alanı daha geniş gösterin.

Krem, bej, açık gri gibi renklerle modern bir görünüm yakalayabilirsin. Sofi nötr tonlarını birbiri ile uyumlarken sıcak ve yumuşak bir ortam oluştururken dekorasyonu kolaylaştırabilirsin.

3. Açık mavisi ile huzurlu alanlar yaratın.

3. Açık mavisi ile huzurlu alanlar yaratın.

Yatak odasında, salonda buz mavisi veya gri-mavi tonlar kullanarak daha huzurlu alanlar da oluşturabilirsin. Mavi stresi azaltırken rahatlatıcı bir atmosfer oluşturabilir ve evin de daha temiz görünmesini sağlayabilirsin.

4. Açık yeşil ile eve doğa dokunuşu yapın.

4. Açık yeşil ile eve doğa dokunuşu yapın.

Nane yeşili mutfak dolapları veya fıstık yeşili oturma odası ile eve doğa dokunuşu yapabilirsin. Açık yeşil tonları doğal bir his verirken rahatlatıcı bir ortam da oluşturabilirsin.

5. Pudra ve pastel tonları ile eve sıcaklık katın.

5. Pudra ve pastel tonları ile eve sıcaklık katın.

Oturma odasında veya yatak odasında pastel pembe ve açık şeftali tonlarında yastıklar kullanabilirsin. İlla duvarların rengini değiştirmeden koltuk, yastık gibi aksesuarlar ile eve sıcaklık katabilirsin. Bu tonlar romantik ve yumuşak bir hava katarken alanı daha da geniş gösterir.

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6. Koridor ve geçiş noktalarını renklendirin.

6. Koridor ve geçiş noktalarını renklendirin.

Beyaz tonları kullanırken evin belirli bölgelerini de renklendirebilirsin. Bu sayede ev içinde bir derinlik katarken daha geniş bir görünüm de elde edebilirsin. Koridor, kapı girişleri gibi noktaları açık tonlara boyayabilirsin.

7. Tavanları açık renk boyayın.

7. Tavanları açık renk boyayın.

Beyaz ya da fildişi tavan, odanın daha yüksek görünmesini sağlar. Tavanın koyu olması basık bir his yaratırken, açık renk ferahlık sağlar. Bu yüzden tavanlarda açık renk tonlarını tercih edin.

8. Açık ahşap tonlarını tercih edin.

8. Açık ahşap tonlarını tercih edin.

Açık meşe veya beyaz çam mobilyalar ile ferah bir stil oluşturabilirsin. Ağır ve koyu mobilyalar yerine açık tonlar kullanarak alanı daha geniş gösterebilirsin.

9. Tek bir duvarı canlı renkler ile renklendirin.

9. Tek bir duvarı canlı renkler ile renklendirin.

Tek bir duvara toz mavi, pembe veya açık turuncu gibi canlı ama soft bir renk ekleyin. Bu dekorasyon önerisi ile odaya enerji katabilirsin. Önemli olan tüm duvarlar yerine bir duvarda kullanarak ferahlığı korumaktır.

10. Açık tonlu perdeler tercih edin.

10. Açık tonlu perdeler tercih edin.

Tül veya keten açık bej perdeler, ışığı içeriye daha fazla alır bu yüzden salon, yatak odasında açık tonlu perdeler kullanabilirsin. Kalın ve koyu perdeler odayı dar gösterirken, açık renk perdeler ferahlık hissi yaratır.

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11. Metalik ve yansıtıcı yüzeylerden yararlanın.

11. Metalik ve yansıtıcı yüzeylerden yararlanın.

Altın veya gümüş detaylı aksesuarlar ve aynalar mekânı daha geniş hissettirir. Yansıtıcı yüzeyler ışığı çoğaltarak evi daha aydınlık hale getirebilir ve daha ferah bir görünüm yaratabilirsin.

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Begüm
Begüm
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