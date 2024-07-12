Fenomenler Soruşturması Devam Ediyor: İnanç Güngen Suçu Neslim Güngen'in Üstüne Yıktı, İfadeler Ortaya Çıktı

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Neslim Güngen ifadesinde, “Bütün iş ve işlemlerimiz şeffaftır” derken çalışanlarının ise kullanılan kozmetik ürünler ile ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkileri olduğunu bildiği halde zorla kullandırttığını söylediği öğrenildi.

İnanç Güngen’in de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen’i suçladığı belirtildi.