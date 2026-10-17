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Fenerbahçe Kadıköy'de Moral Depoladı: Kanarya, Alanyaspor'u 3-0'la Geçti

Fenerbahçe Kadıköy'de Moral Depoladı: Kanarya, Alanyaspor'u 3-0'la Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2026 - 20:54
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Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Aston Villa maçından 6-0'lık yenilgi ile ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 3-0'lık skorla yenerek moral depoladı.

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Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 golle 3 puanı aldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 golle 3 puanı aldı.

Ligin 8. haftasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat kaydetti. 

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 16 yaparken Alanyaspor 12'de kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Aston Villa maçı 11'ine göre Alanyaspor karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Aston Villa maçı 11'ine göre Alanyaspor karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan görev alırken, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine N'Golo Kante, forvette ise Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku şans buldu.

Levent Mercan 6 maç sonra 11'de.

Levent Mercan 6 maç sonra 11'de.

Sezonun ilk hafta maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında sahaya 11'de çıkan Levent Mercan, 6 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör İsmail Kartal, Archie Brown'u yedek bekletti. Levent, bu sezon 3 maçta ise sonradan dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Alanyaspor'a karşı 11'de başladı. İlk kez Gaziantep FK deplasmanında 11'de görev alan Lukaku, 5 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu.

Asensio ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.

Asensio ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisine karşı 2 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürerken, Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Asensio'nun, Aston Villa karşılaşmasının başlamasına kısa süre kala diz bölgesinden sakatlık yaşadığı açıklanırken, oyuncu bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ligde lisansı çıkarılmayan Jayden Oosterwolde de, Asensio ile birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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