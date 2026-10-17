Fenerbahçe Kadıköy'de Moral Depoladı: Kanarya, Alanyaspor'u 3-0'la Geçti
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Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Aston Villa maçından 6-0'lık yenilgi ile ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 3-0'lık skorla yenerek moral depoladı.
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Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 golle 3 puanı aldı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Aston Villa maçı 11'ine göre Alanyaspor karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.
Levent Mercan 6 maç sonra 11'de.
Asensio ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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