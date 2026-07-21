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Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Ne Zaman?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 10:09
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi konuk ederek yeni sezonun perdesini açıyor. 17 yıllık Devler Ligi özlemini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerin bu kritik mücadelesine dair Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda gibi soruların yanıtları netleşti. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçına dair tüm bilgiler…

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Gornik Zabrze Maçı Ne Zaman?

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki zorlu maratonuna bu akşam sahaya çıkarak start veriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk randevuda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 21 Temmuz Salı günü saat 21.00’de başlama düdüğüyle birlikte TV100 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yeşil sahada düdük çalacak hakem kadrosu Litvanya Futbol Federasyonundan atandı. Müsabakayı Manfredas Lukjancukas yönetirken, yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.

Kritik sınav öncesinde sarı-lacivertlilerin UEFA listesindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Kadroya yeni dahil edilen isimlerden Mason Greenwood ile Nathan Ake listeye eklenirken; Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarılan oyuncular oldu.

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi önemli eksikler de göze çarpıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası güç toplama antrenmanlarına devam eden Vedat Muriqi, bu akşamki mücadelede görev alamayacak. Öte yandan Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda bulunan N'Golo Kante de takımdaki yerini alamayacak bir diğer isim. Sarı-lacivertliler, 17 seneyi bulan Devler Ligi'ne katılamama serisini bu sezon sonlandırabilmek adına sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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