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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Eski Kaptan Ümit Özat'tan Tepki Geldi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Eski Kaptan Ümit Özat'tan Tepki Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 16:29

Galatasaray derbisinin ardından rakip futbolculara tavırları ve hareketleriyle yine gündem olan Mert Hakan Yandaş'a Ümit Özat'tan tepki geldi.

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Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ı eleştirdi. Tavırlarını eleştiren Özat, "her derbide kavgada görmek zorunda mıyım seni?" diye sordu.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ı eleştirdi. Tavırlarını eleştiren Özat, "her derbide kavgada görmek zorunda mıyım seni?" diye sordu.

"İki senede iki Galatasaray maçına çıkıp mukavele alacaksın" diye eleştiren Özat "Fedai misin abi?" diye eleştirdi.

"İki senede iki Galatasaray maçına çıkıp mukavele alacaksın" diye eleştiren Özat "Fedai misin abi?" diye eleştirdi.

Ümit Özat, "5. yılını doldurdun. Oyna, artık top oyna top!" diyerek Mert Hakan'ı eleştirirken "Birilerinin de bu durumu görmesi lazım buranın fedaiye ihtiyacı yok" dedi.

Ümit Özat, "5. yılını doldurdun. Oyna, artık top oyna top!" diyerek Mert Hakan'ı eleştirirken "Birilerinin de bu durumu görmesi lazım buranın fedaiye ihtiyacı yok" dedi.

Özat'ın Mert Hakan'ı eleştirdiği video:

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