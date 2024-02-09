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Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.02.2024 - 18:49

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında, ligde birinci sırada bulunan Fenerbahçe, on dördüncü sırada yer alan Alanyaspor evinde misafir edecek. Alanyaspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını toplam 14 gol atarak kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde rakibini üst üste beş kez mağlup ettiği bir dönem yaşamadı. Alanyaspor'un ise en üst ligde üst üste beş kez kaybettiği tek rakibi Galatasaray. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?  Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 16'nci kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 16'nci kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 16'nci kez karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu yedi maçın sadece birini kazanabildi. Bu zaferi, sadece iki gol atabildiği tek karşılaşmada elde etti. Diğer altı maçta ise iki beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. 

Öte yandan, bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçında 36 gol atan Fenerbahçe, bu performansıyla 2004/05 sezonundan bu yana benzer bir gol sayısına ulaşmış durumda.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı son maçı 1-0 kazanarak galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı son maçı 1-0 kazanarak galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe'nin galibiyet golü, 43. dakikada İrfan Can Kahveci tarafından kaydedildi. Bu önemli gol, takımına değerli bir zafer getirerek taraftarların yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe - Alanyaspor sakatlar

Fenerbahçe - Alanyaspor sakatlar

Fenerbahçe'de, R. Becao ve Fred sakatlık sebebiyle forma giymeyecekler. Ayrıca, Bright Osayi-Samuel milli takımda bulunduğu için takımda yer alamayacak. 

Alanyaspor'da ise N. Lima sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Bu eksiklikler, her iki takımın kadrosunu etkileyecek ve maçın dinamiğini değiştirebilecek önemli faktörler arasında.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Çağdaş Altay görev yapacak. Hakemin yardımcılıkların Musta Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. 11 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00 da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor Süper Lig tek maç satın al

Fenerbahçe - Alanyaspor Süper Lig tek maç satın al

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını izlemek istiyorsanız tek maç olarak satın alabilirsiniz. Maçı satın almak için linkler:

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