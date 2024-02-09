Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Alanyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu yedi maçın sadece birini kazanabildi. Bu zaferi, sadece iki gol atabildiği tek karşılaşmada elde etti. Diğer altı maçta ise iki beraberlik ve dört mağlubiyet aldı.

Öte yandan, bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçında 36 gol atan Fenerbahçe, bu performansıyla 2004/05 sezonundan bu yana benzer bir gol sayısına ulaşmış durumda.