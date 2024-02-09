Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında, ligde birinci sırada bulunan Fenerbahçe, on dördüncü sırada yer alan Alanyaspor evinde misafir edecek. Alanyaspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını toplam 14 gol atarak kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde rakibini üst üste beş kez mağlup ettiği bir dönem yaşamadı. Alanyaspor'un ise en üst ligde üst üste beş kez kaybettiği tek rakibi Galatasaray. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
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Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 16'nci kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı son maçı 1-0 kazanarak galibiyete ulaştı.
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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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