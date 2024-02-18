Felaketin Yaşandığı İliç’teki Maden Ocağını İşleten Şirketin ‘Türkiye Müdürü’ Gözaltına Alındı
Felaketin Yaşandığı İliç’teki Maden Ocağını İşleten Şirketin ‘Türkiye Müdürü’ Gözaltına Alındı
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Hic bir sey olmaz hepsi serbest kalir.Ne olur para cezasi verilir bu da krizdeki Hükümete yarar pesinden bir sey yokmus gibi seri üretime devam ederler.Görec... Devamını Gör
Ha şöyle, keşke bütün köle türkolar senin gibi yerini bilse
Sizi biraz misafir edeceğiz. Şu seçimler geçsin sonra bırakır sonra da ödüllendireceğiz
Kamu yüreğine su serpme taktikleri. 'Kar suyuyla yürek soğumaz' derler bizim köyde.