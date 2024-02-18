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Felaketin Yaşandığı İliç’teki Maden Ocağını İşleten Şirketin ‘Türkiye Müdürü’ Gözaltına Alındı

Felaketin Yaşandığı İliç’teki Maden Ocağını İşleten Şirketin ‘Türkiye Müdürü’ Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.02.2024 - 11:07 Son Güncelleme: 18.02.2024 - 11:27

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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RACON X RACON

Hic bir sey olmaz hepsi serbest kalir.Ne olur para cezasi verilir bu da krizdeki Hükümete yarar pesinden bir sey yokmus gibi seri üretime devam ederler.Görec... Devamını Gör

Araplara tapan türko

Ha şöyle, keşke bütün köle türkolar senin gibi yerini bilse

metin tan çözer

Sizi biraz misafir edeceğiz. Şu seçimler geçsin sonra bırakır sonra da ödüllendireceğiz

Soğan Olsun mu

Kamu yüreğine su serpme taktikleri. 'Kar suyuyla yürek soğumaz' derler bizim köyde.