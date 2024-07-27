Farklı Mutfak Kültürlerine Meraklı Olanlara: Asya Mutfağından Akıl Almaz 11 Lezzet

Pekin ördeği aslında çok da yabancı olmadığımız bir yemek. Çin’in ünlü yemeklerinden biri olan bu lezzetin adını duysak da birçoğumuz hiç tatmadı. Pekin ördeğinin lezzetine lezzet katan şey, çıtır derisi ve yumuşak eti! Ayrıca ince pancar krepleri, dilimlenmiş yeşil soğan ve hoisin sosu ile servis edildiğini de söylemiş olalım.