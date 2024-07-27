Farklı Mutfak Kültürlerine Meraklı Olanlara: Asya Mutfağından Akıl Almaz 11 Lezzet
Farklı Mutfak Kültürlerine Meraklı Olanlara: Asya Mutfağından Akıl Almaz 11 Lezzet
Asya mutfağına ilgi duyuyorsanız bu içerik tam da size göre! Bu içerikte Asya mutfağından leziz tatları sizinle tanıştıracağız…
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1. Sushi
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2. Pad Thai
3. Dim Sum
4. Kimchi
5. Biryani
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6. Pho
7. Satay
8. Tom Yum
9. Pekin Ördeği
10. Bibimbap
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