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Farklı Mutfak Kültürlerine Meraklı Olanlara: Asya Mutfağından Akıl Almaz 11 Lezzet

etiket Farklı Mutfak Kültürlerine Meraklı Olanlara: Asya Mutfağından Akıl Almaz 11 Lezzet

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 19:01

Asya mutfağına ilgi duyuyorsanız bu içerik tam da size göre! Bu içerikte Asya mutfağından leziz tatları sizinle tanıştıracağız…

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1. Sushi

İlk olarak tabii ki sushi ile başlayacağız! Asya mutfağı denildiğinde akla ilk olarak sushi geliyor. Tabii sushi denilip geçilmemesi gerekiyor çünkü sushinin birçok farklı türü, hazırlanış şekli bulunuyor. Nigiri, sahimi ve maki türleri olan sushi; soya sosu, asabi ve turşu zencefil ile servis ediliyor.

2. Pad Thai

Tayland’a özgü bir yemek olan Pad Thai, tavada kızartılan pirinç eriştesi, yumurta, yer fıstığı, fasulye filizi, yeşil soğan, karides, tavuk veya tofu ile hazırlanıyor. Bu yemeğin tatlı-ekşi bir tadı var ve oldukça seviliyor.

3. Dim Sum

Şimdi de Çin’e doğru ilerleyelim… Dim Sum, buharda pişirilmiş veya kızartılmış mezelerden oluşuyor. Bu yemeğin shumai, har gow ve baozi gibi çeşitleri bulunuyor. Bu yemeğin yanında Çinliler çay içmeyi tercih ediyor.

4. Kimchi

Asya mutfağı hakkında bilgisi olanlar için yabancı olmayan popüler bir lezzetten bahsedelim. Kore mutfağında önemli bir yere sahip olan Kimchi, aslında bir turşu. Keskin bir tada sahip olan Kimchi, yemeklerin yanında servis ediliyor ve neredeyse ana yemek olarak vazgeçilmez görülüyor.

5. Biryani

Genellikle tavuk, kuzu veya keçi eti ile hazırlanan Biranı, uzun taneli basmati pirinci, yoğurt, safran ve çeşitli baharatlarla hazırlanıyor. Hint mutfağı için önemli olan Biryani, yavaş yavaş pişirilerek hazırlanıyor ve sonra afiyetle yeniyor!

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6. Pho

Konsept olarak ramene benzeyen Pho, bir Vietnam yemeği. Pho, sığır eti, pirinç eriştesi ve aromatik otlarla hazırlanıyor. Kahvaltıda bile yenilen bu çorba; limon, taze nane, kişniş ve acı biberle servis ediliyor.

7. Satay

Baharatlarla marine edilerek hazırlanan Satay, ızgarada pişirilerek hazırlanıyor. Endonezya mutfağının sevilen lezzetlerinden olan bu yemeğin hazırlanmasında tavuk, sığır veya kuzu eti kullanılıyor. Yanında da baharatlı yer fıstığı sosu servis ediliyor.

8. Tom Yum

Eğer karides seviyorsanız, bu çorba tam sizlik! Karides, mantar, limon otu, lime yaprağı, zencefil ve chili ile hazırlanan bu çorba, baharatlı ve ekşi bir tada sahip. Bu çorbanın bir de hindistan cevizi sütü ile yapılan versiyonu da bulunuyor.

9. Pekin Ördeği

Pekin ördeği aslında çok da yabancı olmadığımız bir yemek. Çin’in ünlü yemeklerinden biri olan bu lezzetin adını duysak da birçoğumuz hiç tatmadı. Pekin ördeğinin lezzetine lezzet katan şey, çıtır derisi ve yumuşak eti! Ayrıca ince pancar krepleri, dilimlenmiş yeşil soğan ve hoisin sosu ile servis edildiğini de söylemiş olalım.

10. Bibimbap

Doyuruculuğu ile oldukça tercih edilen Bibimbap, Kore mutfağının sevilen lezzetlerinden. Çeşitli sebzeler ve biftek veya tavukla hazırlanan Bibimbap, yumurta ve gochujang ile son haline kavuşuyor. Pirinç üzerine koyulan malzemeler en sonunda karıştırılıyor ve afiyetle yeniyor.

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11. Ramen

Bu liste tabii ki Asya mutfağının favorilerinden biriyle bitmeliydi! Ramen, et suyu bazlı bir çorba ve oldukça seviliyor. Ramen için direkt bir malzeme listesi vermek zor çünkü istenildiği gibi hazırlanabiliyor.

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