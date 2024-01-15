Fake Siyahi Profili Açtıktan Sonra Cinsel İçerikleri Mesajları Paylaşan Kişi Tartışma Yarattı
Fake Siyahi Profili Açtıktan Sonra Cinsel İçerikleri Mesajları Paylaşan Kişi Tartışma Yarattı
Kaynak: https://twitter.com/theayico/status/1...
Nijeryalı olduğunu iddia ederek fake siyahi erkek profili açan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Kendisine geldiğini iddia ettiği mesajları paylaşan kişiye birçok kişi yorumda bulundu. Bizler de sizin için derledik.👇
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Twitter'da ve diğer sosyal medya platformalarında her geçen gün farklı sebeplerle açılan hesaplara denk geliyoruz.
Onlardan bir tanesi de siyahi Instagram profili açıp gelen mesajları paylaşan kişi oldu.
İlk olarak profili sizler için şöyle bırakalım:
Sonrasında da sosyal medya kullanıcısına gelen mesajlardan bazıları paylaşıldı.
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Kurgu paylaşım yaptığı düşünülen kişiye yorumlar da gecikmedi.
Paylaşıma gelen bazı yorumları sizin için söyle bırakalım.👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...
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