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Fake Siyahi Profili Açtıktan Sonra Cinsel İçerikleri Mesajları Paylaşan Kişi Tartışma Yarattı

Fake Siyahi Profili Açtıktan Sonra Cinsel İçerikleri Mesajları Paylaşan Kişi Tartışma Yarattı

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.01.2024 - 00:26

Nijeryalı olduğunu iddia ederek fake siyahi erkek profili açan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Kendisine geldiğini iddia ettiği mesajları paylaşan kişiye birçok kişi yorumda bulundu. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/theayico/status/1...
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Twitter'da ve diğer sosyal medya platformalarında her geçen gün farklı sebeplerle açılan hesaplara denk geliyoruz.

Twitter'da ve diğer sosyal medya platformalarında her geçen gün farklı sebeplerle açılan hesaplara denk geliyoruz.

Onlardan bir tanesi de siyahi Instagram profili açıp gelen mesajları paylaşan kişi oldu.

Onlardan bir tanesi de siyahi Instagram profili açıp gelen mesajları paylaşan kişi oldu.

İlk olarak profili sizler için şöyle bırakalım:

İlk olarak profili sizler için şöyle bırakalım:

Sonrasında da sosyal medya kullanıcısına gelen mesajlardan bazıları paylaşıldı.

Sonrasında da sosyal medya kullanıcısına gelen mesajlardan bazıları paylaşıldı.

👇

👇
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Kurgu paylaşım yaptığı düşünülen kişiye yorumlar da gecikmedi.

Kurgu paylaşım yaptığı düşünülen kişiye yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

Paylaşıma gelen bazı yorumları sizin için söyle bırakalım.👇

Paylaşıma gelen bazı yorumları sizin için söyle bırakalım.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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