Faiz, İşçilik ve Vade Birbirine Karıştı: Faiz Anlatan Hoca, Ticareti Hiçe Sayarak Kavramları Karıştırdı!
Faiz, İşçilik ve Vade Birbirine Karıştı: Faiz Anlatan Hoca, Ticareti Hiçe Sayarak Kavramları Karıştırdı!
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Faiz, iktisadi olarak, sermayenin belirli bir süre, belirli bir orandan kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirine denir. Kısaca faizde süre bellidir, oran bellidir.
İslam'da Kur'an faiz için ne diyor?
O halde faizde olan işçilikte yoktur. Peki vade farkı nedir? Bir ürünü taksitli ya da vadeli yani bir süreye yayarak satmak için bu süre (zaman) değerinin parasal karşılığıdır.
O halde dönelim ve Ahmet Emin isimli Hoca'nın faiz anlatımına.
Ahmet Emin Hoca faiz olmayan ticareti ise şu şekilde anlatıyor: "Kitapçıya gittin, 10 liralık kitabı 6 ay vadede 15 liraya almaya anlaştın. Bu faiz ise değildir."
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Bakın Ahmet Emin Hoca'nın işçilik, kira gibi kuyumcu ücretinin faiz olduğunu, ancak vadeli alışverişteki süre ve ücret belli olan ticaretin faiz olmadığını anlattığı video burada.
Sosyal medyada ilgi çeken faiz anlatımına yorumlar da gecikmedi.
Faiz yerine ticaretin esas olması dinde önemli olurken,
İki ticaret şeklinde de görülen farkın ayrışması,
İktisadi olarak kafa karıştıracak seviyede görülürken,
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Zaman ve enflasyonun getirdiği fark ile emek karşılığı alınan farkın tam tersi olması gerektiği de görüldü.
İşte faiz anlatımına gelen yorumlardan bazıları.
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Sizce hangisi faiz?
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