Faiz, İşçilik ve Vade Birbirine Karıştı: Faiz Anlatan Hoca, Ticareti Hiçe Sayarak Kavramları Karıştırdı!

Bakara Suresi 275. Ayette 'Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır' diye geçer.

Hz. Muhammed de hadislerde buyurmuştur ki, 'İşçinin ücretini teri kurumadan önce veriniz' ve yine 'işçi çalıştıran kimse, işçisine ne kadar ücret vereceğini bildirsin.'