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Faiz, İşçilik ve Vade Birbirine Karıştı: Faiz Anlatan Hoca, Ticareti Hiçe Sayarak Kavramları Karıştırdı!

Faiz, İşçilik ve Vade Birbirine Karıştı: Faiz Anlatan Hoca, Ticareti Hiçe Sayarak Kavramları Karıştırdı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 11:31

Faiz konusunda İslam'daki hassasiyet bilinir. Dini kurallar vardır ve net bir şekilde faiz haramdır. Peki faiz nedir? Faizi anlatan hoca kafaları karıştırdı.

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Faiz, iktisadi olarak, sermayenin belirli bir süre, belirli bir orandan kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirine denir. Kısaca faizde süre bellidir, oran bellidir.

Faiz, iktisadi olarak, sermayenin belirli bir süre, belirli bir orandan kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirine denir. Kısaca faizde süre bellidir, oran bellidir.

İslam'da Kur'an faiz için ne diyor?

İslam'da Kur'an faiz için ne diyor?

Bakara Suresi 275. Ayette 'Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır' diye geçer. 

Hz. Muhammed de hadislerde buyurmuştur ki, 'İşçinin ücretini teri kurumadan önce veriniz' ve yine 'işçi çalıştıran kimse, işçisine ne kadar ücret vereceğini bildirsin.'

O halde faizde olan işçilikte yoktur. Peki vade farkı nedir? Bir ürünü taksitli ya da vadeli yani bir süreye yayarak satmak için bu süre (zaman) değerinin parasal karşılığıdır.

O halde faizde olan işçilikte yoktur. Peki vade farkı nedir? Bir ürünü taksitli ya da vadeli yani bir süreye yayarak satmak için bu süre (zaman) değerinin parasal karşılığıdır.

Çok hassasiyet gösterenler için zaman ve ücret farkı olduğundan faiz olarak da algılanabilir.

O halde dönelim ve Ahmet Emin isimli Hoca'nın faiz anlatımına.

O halde dönelim ve Ahmet Emin isimli Hoca'nın faiz anlatımına.

Ahmed Emin isimli hoca, kuyumcu ile yapılan ticarette 30 gram hurda altın verilerek karşılığında alınan 'yeni bir bileziğin' 28 gram olmasıyla aradaki 2 gram farkın parasının alınmasını faiz olarak niteliyor. 

Hurda altınlar, bilenler bilir kuyumcular tarafından direkt rafinerilere gönderilir,  eritilir, işlenerek yani işçilik ve emekle yeniden satışa gönderilir.

Ahmet Emin Hoca faiz olmayan ticareti ise şu şekilde anlatıyor: "Kitapçıya gittin, 10 liralık kitabı 6 ay vadede 15 liraya almaya anlaştın. Bu faiz ise değildir."

Ahmet Emin Hoca faiz olmayan ticareti ise şu şekilde anlatıyor: "Kitapçıya gittin, 10 liralık kitabı 6 ay vadede 15 liraya almaya anlaştın. Bu faiz ise değildir."
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Bakın Ahmet Emin Hoca'nın işçilik, kira gibi kuyumcu ücretinin faiz olduğunu, ancak vadeli alışverişteki süre ve ücret belli olan ticaretin faiz olmadığını anlattığı video burada.

Sosyal medyada ilgi çeken faiz anlatımına yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada ilgi çeken faiz anlatımına yorumlar da gecikmedi.
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Faiz yerine ticaretin esas olması dinde önemli olurken,

Faiz yerine ticaretin esas olması dinde önemli olurken,
twitter.com

İki ticaret şeklinde de görülen farkın ayrışması,

İki ticaret şeklinde de görülen farkın ayrışması,
twitter.com

İktisadi olarak kafa karıştıracak seviyede görülürken,

İktisadi olarak kafa karıştıracak seviyede görülürken,
twitter.com
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Zaman ve enflasyonun getirdiği fark ile emek karşılığı alınan farkın tam tersi olması gerektiği de görüldü.

Zaman ve enflasyonun getirdiği fark ile emek karşılığı alınan farkın tam tersi olması gerektiği de görüldü.
twitter.com

İşte faiz anlatımına gelen yorumlardan bazıları.

İşte faiz anlatımına gelen yorumlardan bazıları.
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Sizce hangisi faiz?

Sizce hangisi faiz?
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