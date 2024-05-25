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Faaliyeti Durdurulan 'Halk Ekmek Fabrikası'nın Paylaşılan Fotoğrafları Büyük Tepki Topladı

Faaliyeti Durdurulan 'Halk Ekmek Fabrikası'nın Paylaşılan Fotoğrafları Büyük Tepki Topladı

Halk Ekmek
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.05.2024 - 20:23

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerine kadar faaliyeti devam eden ancak mevcut başkan seçimi kaybedince hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile faaliyeti durdurulan Koçarlı Halk Ekmek Fabrikası'nın hijyenden uzak fotoğrafları şehrin yeni Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından paylaşıldı.

Başkan Arıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hijyenden oldukça uzak olan görüntüler vatandaşlardan tepki aldı. Fırından ekmek alan pek çok kişi paylaşılan görüntülerin altına dönemin yetkili ve sorumlularına tepki gösterdi.

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31 Mart yerle seçimleri sonrası belediye başkanlığı görevini AK Partili Başkan Nedim Kaplan'dan devralan CHPli Özgür Arıcı, hem usulsüzlük iddiaları hem de ekmek üretilen fırının hijyen koşullarından uzak olması gerekçesi ile üretime ara verildiğini duyurmuştu.

31 Mart yerle seçimleri sonrası belediye başkanlığı görevini AK Partili Başkan Nedim Kaplan'dan devralan CHPli Özgür Arıcı, hem usulsüzlük iddiaları hem de ekmek üretilen fırının hijyen koşullarından uzak olması gerekçesi ile üretime ara verildiğini duyurmuştu.

Devredilen fırının mevcut halini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Koçarlılı hemşerilerimin her gün sofrasına koyduğu ekmek bu fabrikada ve bu şartlarda hazırlanmış" başlığı ile paylaşan Koçarlı Belediyesinin yeni Başkanı Özgür Arıcı'nın paylaşımına, adeta tepki yağdı.

Devredilen fırının mevcut halini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Koçarlılı hemşerilerimin her gün sofrasına koyduğu ekmek bu fabrikada ve bu şartlarda hazırlanmış" başlığı ile paylaşan Koçarlı Belediyesinin yeni Başkanı Özgür Arıcı'nın paylaşımına, adeta tepki yağdı.

Tepkisini dile getiren Gülcan Demircan isimli vatandaş, "Özgür Başkanım teşekkürler. Halkın merakla beklediği acı tabloyu asmışsınız. Bunun üzerine neleri yalanlayacaklar bekliyoruz" dedi.

Tepkisini dile getiren Gülcan Demircan isimli vatandaş, "Özgür Başkanım teşekkürler. Halkın merakla beklediği acı tabloyu asmışsınız. Bunun üzerine neleri yalanlayacaklar bekliyoruz" dedi.

İbrahim Uysal isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun bu şekilde nasıl millete ekmek sattınız, nasıl? Hiç mi denetim olmadı.” yorumunu yaparken Melike Aydın adlı kişi ise "Çok ekmek yedik midem bulandı yazıklar olsun” yorumu ile tepkisi ifade etti.

İbrahim Uysal isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun bu şekilde nasıl millete ekmek sattınız, nasıl? Hiç mi denetim olmadı.” yorumunu yaparken Melike Aydın adlı kişi ise "Çok ekmek yedik midem bulandı yazıklar olsun” yorumu ile tepkisi ifade etti.

Hukuki yaptırım olması gerektiğini, halkın sağlı için çok tehlikeli bir ortam olduğunu söyleyen Sibel Köse isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun” ve “Denetim neden olmamış” şeklinde fotoğrafların altına yorum yaptı.

Hukuki yaptırım olması gerektiğini, halkın sağlı için çok tehlikeli bir ortam olduğunu söyleyen Sibel Köse isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun” ve “Denetim neden olmamış” şeklinde fotoğrafların altına yorum yaptı.
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Bozkurt

Türkiye Meksika, Hindistan ve Sahra Altı Afrika melezi bir ülke haline geldi diye boşuna demiyoruz.

Nuray

Millete reva görülen değer işte bu kadar.

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