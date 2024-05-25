Faaliyeti Durdurulan 'Halk Ekmek Fabrikası'nın Paylaşılan Fotoğrafları Büyük Tepki Topladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerine kadar faaliyeti devam eden ancak mevcut başkan seçimi kaybedince hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile faaliyeti durdurulan Koçarlı Halk Ekmek Fabrikası'nın hijyenden uzak fotoğrafları şehrin yeni Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından paylaşıldı.

Başkan Arıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hijyenden oldukça uzak olan görüntüler vatandaşlardan tepki aldı. Fırından ekmek alan pek çok kişi paylaşılan görüntülerin altına dönemin yetkili ve sorumlularına tepki gösterdi.