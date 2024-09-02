Eylül 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Başak, Zodyak’taki 6. burçtur ve günlük rutinlerimiz, sorumluluklarımız ve istihdamımızla ilişkilidir. İşle ilgili projelerimizi, iş arkadaşlarımızı, personelimizi ve bize rapor veren insanları yönetir. Fiziksel zindelik, diyet ve sağlık da bu evin etki alanı altındadır. Evcil hayvanlar da bu dönemde ilgi odağı olabilir. Her şeyden önce, yeni ay Satürn'ün karşısındadır; bu, yılın en zorlu yeni aylarından biri olduğu anlamına gelir. Muhtemelen karanlık bir bulutun altında ve üzgün, sıkılmış veya yalnız hissedeceğiz. Muhtemelen hayatımızdan çalınmış hiçbir konuda takdir ettiğimiz kadar takdir edilmemiş hissedeceğiz. Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak gergin hissedeceğiz. Duygularımızı ifade etmek ve ilişki de dengeyi sağlamak için ekstra dikkatli olun, ani kararlardan uzak durun. Yeni aya eşlik eden diğer gezegen enerjileri ile kazaların ve zorlukların olacağı anlamı taşıyor dikkatli olalım. Muhtemelen aşırı dürtüsel ve asi hissedeceğiz, bunun sonucu kayıplar bitişler söz konusu olacağından pişman olacak kararlar almamalıyız. Bu zamana yakın yapılan eylemler muhtemelen 14 Mart 2025'te Başak burcundaki (23 derece) ay tutulmasına yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.

Eylül’ün 17 ve 18’inde Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulmasına dikkat. İlerledikçe, her gün büyük bir dönüm noktasına doğru adım atıyormuşuz gibi hissedebiliriz, bu güçlü etkinin nereden geldiğinden emin olamayız. Birçok son, başlangıç, dönüm noktası, atılım, çöküş ve ortaya çıkacak yeni yollar insanoğlunu karşılıyor. Tutulma sezonu boyunca yapılacak en iyi şey bir adım geri çekilmeye çalışmak, nerede olduğunuzu gözden geçirmek ve yolunuza çıkan kadersel, mukadder olaylara açık olmaktır. Genel olarak, eylül oldukça duygusal olabilir, tatlı astrolojik hizalanmaların yanı sıra daha zorlu enerjiler de karşımıza çıkabilir. Kendinize bakmayı ve fiziksel ve ruhsal sağlığınızı önceliklendirmeyi unutmayın. Sakin kalmaya kendi ışığınıza güvenmeyi öğrenin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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